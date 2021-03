Caso Uribe: juez que decidirá si precluye el proceso denuncia amenazas

La juez 28 penal del Circuito de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, quien decidirá el futuro del proceso contra el expresidente Àlvaro Uribe, denunció que es víctima de amenazas y calumnias.

Así lo señaló el abogado Jhon Castro, representante de la funcionaria judicial.



En concreto se conoció que una persona la señaló en un vídeo que circula libremente en YouTube, de supuestamente estar a favor del expresidente Uribe y de militar en el partido Centro Democrático.



El hombre señala a la juez de recibir dinero a cambio de favores judiciales. Además afirma que es amiga de Álvaro Uribe y que contribuyó en su campaña presidencial.



De acuerdo con el abogado Castro, el 11 de marzo, esta misma persona envió un correo con el asunto, "Dios tarda pero nunca olvida". En el cuerpo del mensaje aparecía otra frase: "Corrupción al más alto nivel en este caso"



Este mensaje fue asumido como una denuncia directa a la juez, por tanto, el sábado pasado el abogado puso en conocimiento de los hechos ante la Fiscalía, pues teme por la seguridad de la togada.



Al tratarse de acusaciones falsas, el hombre fue denunciado por los delitos de calumnia e injuria agravada al referirse a la juez como corrupta y partidaria de Uribe.



"Ella ni siquiera conoce al expresidente, ni al senador Cepeda. No tiene militancia política alguna", argumenta su representante Jhon Castro.



En la denuncia también solicita al ente acusador que investigue, por el delito de calumnia indirecta agravada, a Richard Maok Riaño Botina, autodenominado Hacker Fiscalía y dueño del canal de YouTube, por repetir las imputaciones en el vídeo en que entrevista a Danesis Arce.

¿Por qué Arce amenaza a la juez y la acusa de corrupta?

Según el abogado Castro, el hombre que hace los señalamientos está "ensañado" con la juez por un proceso en el que ella no falló a favor de su solicitud. Se trataba de una denuncia que Danesis interpuso en contra de su pareja, que posteriormente fue absuelta.



Después de este fallo, "el señor empezó a hostigarla con acusaciones falsas y también al personal que laboraba en su despacho", contó Castro. También afirmó que 6 de abril de 2018, el hombre agredió a la juez en la Sede del Complejo Judicial de Paloquemao. "En esa ocasión la insultó diciéndole 'estúpida delincuente, 'yo no le tengo miedo'", agregó el abogado.



Esta situación hizo que Carmen Ortiz solicitara una medida de restricción policial ante la Inspección Uno de Policía Centro de Traslado por Protección. Esta medida le fue otorgada el 17 de abril de 2018, de modo que el sujeto no puede acceder al Juzgado 28 Penal del Circuito, ni a las demás oficinas del Complejo Judicial de Paloquemao.



Ahora, el abogado está a la espera de la solución de la denuncia, "ya tenemos el número asignado por la Fiscalía", aclara.



Respecto al caso Uribe, Castro pide que se deje trabajar a su cliente y que "respeten y estudien la decisión que tome, porque no tiene nada que ver con su afiliación política, Carmen Ortiz es una juez transparente y profesional", argumenta el abogado.



