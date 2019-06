Juez no le cree a procesado por Odebrecht que asegura estar enfermo

Este jueves, el juzgado 53 de garantías de Bogotá negó la medida de aseguramiento domiciliaria para Orlando Fajardo Castillo, quién está en prisión desde el 12 de noviembre de 2017, procesado por su presunta responsabilidad en irregularidades en la adjudicación de la obra Tunjuelo-Canoas, del que hacían parte la multinacional Odebrecht y Cass Constructores.



"No se accede a la solicitud, no estoy convencido de que esta persona esté en condición de enfermedad", dijo el juez, quién tomó su decisión en cuanto el abogado terminó de hablar, sin escuchar a los delegados de la Fiscalía y la Procuraduría.

El togado cuestionó la condición de salud de Fajardo al decir "me parece demasiado curioso que desde 2017 hacia atrás no tuviera absolutamente nada", pues el abogado presentó soportes de las enfermedades de ese año en adelante.



El funcionario añadió "estamos ante una persona que prácticamente está al borde de la muerte, según dice el defensor, pero está en una clínica y lo remiten a la casa" dijo.

Ademas, recalcó, "no creo en lo absoluto que una persona después de cometer un delito se enferma y le da de todo...".



A Fajardo se le imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación, el pasado 5 octubre de 2017.



El abogado Francisco Bernate solicitó el cambio de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por la reclusión en el lugar de residencia, porque, dijo, su defendido es mayor de 60 y se encuentra en estado delicado de salud. De hecho, Fajardo no asistió a la audiencia por encontrarse en un procedimiento quirúrgico.



"Es posible sustituir la medida cuando el acusado esté en grave estado de salud" dijo el abogado.



El defensor añadió que desde hace varios años recibe atención médica por varias enfermedades y que el 23 abril de 2018 medicina legal expidió un dictamen en el que señala que fajardo tiene "12 patologías" dijo. Entre ellas enfermedades cardíacas, pulmonares y digestivas de carácter crónico.



"Mi representado está en un estado grave de salud, que es incompatible con la vida en prisión" dijo el abogado Bernate.



De acuerdo con lo que dijo la Fiscalía en audiencias pasadas, Fajardo Castillo “habría entregado por lo menos $1.000 millones a Samuel Moreno y algunos concejales para obtener la adjudicación de un contrato”.



Frente a la decisión del juez, el abogado de Fajardo solicitó una nulidad de la audiencia porque considera que el juez no revisó los documentos que sustentan la evidencia de la enfermedad de Fajardo. "El señor juez no dió la oportunidad de realizar un debate y tomó la decisión sin revisar los papeles", dijo Bernate.



Esta petición que fue apoyada por la Fiscalía, la Procuradoría y la representante de víctimas. "Usted no valoró la evidencia", dijo el delegado de la Procuraduría al juez.

