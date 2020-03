Judicatura pide coordinar acciones de excarcelaciones por covid-19

Luego de que se conociera que por la emergencia sanitaria de coronavirus y por la emergencia carcelaria el gobierno expedirá un decreto que permitirá que entre 4.000 y 15.000 presos vayan a casa por cárcel, el Consejo Superior de la Judicatura hizo algunas solicitudes para que esta situación pueda ser manejada de la mejor manera.



En una carta de cuatro páginas, la presidenta de la Judicatura, Diana Remolina, se dirigió a la Ministra de Justicia, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Procurador, y los directores del Inpec y de la Policía, para que lo antes posible se realice una reunión virtual para coordinar las acciones a tomar.

(También le puede interesar: 'Chepe' Barrera, el exjefe para que murió sin reparar a sus víctimas)

Por ejemplo, para la Judicatura es imperativo que se analice de manera coordinada las posibilidades de organización, selección y priorización solicitudes masivas de libertad, esto para evitar un colapso en el trámite de los casos por parte de los jueces de control de garantías y de ejecución de penas.



Hay que recordar que en prevención por el covid-19, los funcionarios de la rama están, en la medida de lo posible, teletrabajando y haciendo audiencias virtuales, por lo que no solo habría que coordinar cómo no colapsar la entrada de solicitud, sino cómo hacer miles de audiencias virtuales de manera rápida para enviar a los presos a casa por cárcel.



De hecho en su carta la presidenta de la Judicatura indicó que para todos los procesos necesarios de cara a una excarcelación deben privilegiarse los medios virtuales y pidió que se dispongan los espacios, elementos y herramientas necesarias para que los funcionarios de cada entidad puedan adelantar los trámites y las audiencias de manera virtual sin traslado de las partes.

(Lea también: Magistrados donan un día de salario para ayudar en crisis de covid-19)

Pero, dijo, si en casos excepcionales es necesario trasladar a alguna persona a una audiencia, pidió que cada una de las entidades provea de "elementos estándar de bioseguridad como tapabocas, guantes y gafas, para las personas privadas de la libertad, guardias del Inpec, policía, fiscales, defensores públicos, etc. Resultaría poco efectivo el esfuerzo de la Rama Judicial sobre el particular si todos los actores del sistema no actúan en el mismo sentido", indicó



Además, Remolina hizo hincapié en la necesidad de coordinar un protocolo único de prevención o diagnóstico de personas con señales de riesgo de tener coronavirus, esto en caso de que las diligencias se hagan de manera presencial o que impliquen acceso a sedes judiciales.

De otro lado, pidió hacer una revisión a los horarios en que se hacen las solicitudes de audiencias de legalización de captura por parte de la Fiscalía, para que en la medida de lo posible se eviten turnos y disponibilidades nocturnas en sedes judiciales.



Así mismo, indicó que en medio de la cuarentena obligatoria que vive el país debe garantizarse la libre circulación de los servidores judiciales que prestan labores, y evitar que haya restricciones para su movilización en las ciudades



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

​justicia@eltiempo.com