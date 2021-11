Se puede demandar comparendo policial ante jueces administrativos: Tribunal

Al resolver la apelación contra un auto que rechazó una demanda de nulidad contra un comparendo policivo, el Tribunal Administrativo de Boyacá precisó las reglas para determinar los actos que son susceptibles de control por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando son emitidos en desarrollo de un proceso policial.



(Lea también: Una de cada seis multas del Código de Policía se impone por portar navajas)



La demanda tendía que ver con un comparendo impuesto a una persona por haber utilizado gas pimienta en contra de otra persona en medio de una discusión por un proceso policivo de perturbación a la posesión.



(Le puede interesar: Así puede saber si tiene multas de tránsito usando el número de cédula)

Sin embargo, al considerar que la imposición del comparendo no se ajustó a derecho, el demandante interpuso una demanda para anularlo, que fue rechazada por un juez en primera instancia diciendo que ese tipo de documentos, un comparendo, no se podía tumbar por esa vía.



Sin embargo, al analizar la apelación que presentó el hombre, el Tribunal Administrativo de Boyacá precisó que no necesariamente todos los actos que se emitan por parte de la autoridad de Policía en un proceso policivo tienen carácter jurisdiccional, pues tales autoridades ejercen función administrativa cuando actúan con el propósito de preservar el orden, la tranquilidad, la seguridad, la salubridad y las condiciones económicas de convivencia social.



De otro lado, el Tribunal dijo que cuando los policías ejercen la función de resolver conflictos entre partes, como en los juicios policivos dispuestos para proteger las servidumbres, la posesión y la tenencia de bienes, esas actuaciones sí detentan naturaleza jurisdiccional.



(Le puede interesar: ¿Cómo demandar a un centro médico por recibir negligencia médica?)



En ese sentido, el Tribunal concluyó que, a pesar de que el comparendo impuesto al demandante tenía como hecho histórico un proceso policivo, "tal conexión no ostentaba naturaleza jurídica, ya que los comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia social no son actuaciones accesorias, consecuenciales ni derivadas de los procesos policivos de perturbación a la posesión".



Por ese motivo, el Tribunal revocó el auto que rechazó la demanda de nulidad, teniendo en cuenta que el acto demandado tuvo como propósito preservar la convivencia social y no resolver un conflicto entre particulares, por lo que ostenta naturaleza administrativa, situación que lo hace susceptible de control por la justicia. Es decir, sí puede demandarse.



Puede ver la decisión completa en el siguiente archivo:

Lea otras notas de Justicia

-Los efectos del fallo del caso Uribe en casos contra otros excongresistas



-La tutela que frena la aplicación del cambio a la ley de garantías



-Ratifican condena de 12 años a exjuez por millonario desfalco a la Nación