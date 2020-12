¿Qué pasará con caso de Granados en la Corte una vez sea magistrado?

Los días siguen pasando y todavía no se realiza la acusación contra el excontralor de Bogotá Juan Carlos Granados Becerra, elegido la semana pasada como uno de los siete miembros de la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y quien había sido citado por la Corte Suprema de Justicia este lunes.

Granados, quien es investigado por supuestamente haber intentado cuando era gobernador de Boyacá favorecer a Odebrecht con un contrato vial a cambio de sumas de dinero, debía presentarse este lunes 7 de diciembre a la audiencia de formulación de acusación a la que fue convocado desde el 20 de agosto.



Sin embargo, esa audiencia se aplazó porque Granados aseguró que no tenía abogado, ya que no había logrado llegar a una cuerdo con Darío Bazzani sobre sus honorarios para que lo representara. Por eso pidió más tiempo para poder lograr un acuerdo contractual con Bazzani, o para cambiar de abogado.



Aunque la Sala Especial de Juzgamiento de la Corte aceptó y aplazó la audiencia, le advirtió que si no nombra pronto a un defensor de confianza, le pondrá a un abogado público para que lo acompañe en la acusación.



Pero, hasta ahora, todavía no se ha fijado una nueva fecha para la acusación de Granados y el tiempo, que en este caso es crucial, sigue corriendo. Lo que podría estar en juego es la posibilidad de que el caso de Granados pase a la Comisión de Acusación o siga dentro de la Corte Suprema.



EL TIEMPO consultó con tres juristas qué sucederá con este proceso judicial, una vez Granados se posesione como magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial –cargo para el que fue ternado por el presidente Iván Duque– e inicie su periodo de 8 años, el próximo 11 de enero.



La razón de la consulta es que una vez Granados sea magistrado se entendería que tiene fuero y, por lo tanto, en ese caso su proceso podría cambiar y seguir el mismo trámite que han tenido los de exmagistrados investigados por otros hechos, como los de Gustavo Malo, Jorge Pretelt o Leonidas Bustos, que se inician en la Comisión de Acusación y, una vez el Senado acepta la acusación, pasan a ser juzgados en la Corte Suprema de Justicia.



En primer lugar, para el profesor de derecho penal del Externado Camilo Burbano, no queda duda de que una vez Granados asuma como magistrado y por el tiempo que dure en ese caso, su proceso pasará a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, precisamente por ese fuero de magistrado, sin importar que los hechos los haya cometido supuestamente cuando era gobernador.



El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, considera que una vez se posesione como magistrado, el proceso sí debe pasar al Congreso, pero no en una etapa inicial.



Así, dijo, la acusación en contra de Granados se debe pasar al Senado, pues se entiende que, por la etapa en la que ahora está el proceso, ya se superó la investigación y el trámite en la Cámara de Representantes, y lo que correspondería sería que el Senado lea, discuta y vote el informe sobre la acusación que se le presente.

El Senado podría decidir, entonces, terminar (archivar) el proceso o, por el contrario, remitirlo a la Corte Suprema de Justicia para que adelante el juicio.



Pero hay una tercera vía de la que una fuente de la Corte Suprema de Justicia le habló a EL TIEMPO.



Según esta fuente, todo dependerá de que la Corte Suprema alcance a realizar la formulación de acusación antes de que Granados se posesione, para lo cual el tiempo juega en contra, pues este 20 de diciembre se inicia la vacancia judicial y termina el 10 de enero. Justo un día después, Granados asumirá como magistrado.



Según la fuente, si Granados alcanza a ser acusado, entonces se debería entender que lo que le corresponde al Congreso –que es la acusación– ya se cumplió y, por lo tanto, el juicio podría seguir en la Corte Suprema de Justicia, pero ya no por ley 906 –como viene en la Sala Especial de Juzgamiento– sino por ley 600.



En cambio, dijo, si no alcanza a ser acusado, su proceso sí tendría que ser entregado al Congreso en la etapa en la que se encuentre; es decir, entendiéndose que ya se superó la investigación.



A esto se debe sumar un elemento adicional: si el caso de Granados por Odebrecht pasa al Congreso, algunos podrían sugerir que los congresistas que votaron por él para nombrarlo magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial (consiguió 186 votos) tendrían que declararse impedidos para participar en las decisiones sobre su caso judicial.

Con todas estas posibilidades, los caminos que vendrán para Granados, quien en la Comisión de Disciplina Judicial tendrá un papel clave como investigador y juzgador disciplinario de abogados, jueces y fiscales, aún parecen difusos. Lo cierto es que si llegara a existir un conflicto de competencias entre la Comisión de Acusación y la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional tendría que resolverlo.



REDACCIÓN JUSTICIA

