Si Granados no nombra pronto un abogado, Corte le asignará uno público

A pesar de haber sido citado por la Corte Suprema de Justicia desde el pasado 20 de agosto a la audiencia en la que iba a ser acusado este lunes por su presunta vinculación con irregularidades del caso Odebrecht, el excontralor de Bogotá y electo magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial, Juan Carlos Granados Becerra, dijo que no tenía un abogado que lo representara en esa diligencia judicial.

Desde las 8:30 de la mañana de este lunes debía comenzar la audiencia de acusación e inicio de juicio en su contra porque supuestamente, cuando era candidato a la gobernación de Boyacá y cuando logró ese cargo, entre 2012 y 2015, habría intentado beneficiar a la multinacional Odebrecht para que se le adjudicara la obra vial Duitama-Charalá-San Gil, a cambio de supuestas sumas de dinero.



Esa audiencia iba a ser presidida por el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, y se iba a desarrollar con los demás magistrados de la Sala Especial de Juzgamiento en Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Incluso, ya había un enlace para su transmisión pública.



(Lea también: Juicio de magistrado electo se aplaza porque le quitó poder a abogado)



Sin embargo, antes de que empezara la audiencia se conoció que Granados había hecho llegar el viernes un memorial a la Corte en el que le revocaba el poder al abogado Darío Bazzani Montoya, quien lo iba a representar en el juicio, y por lo tanto pidió que se aplazara la audiencia de formulación de acusación.



Según le dijo Granados a la Corte, no había logrado llegar a un acuerdo sobre los honorarios de Bazzani para contar con su asistencia como abogado en el proceso judicial, por lo cual se le había revocado el poder.



Fuentes del alto tribunal indicaron que Granados también le pidió a la Corte que le diera un tiempo para acordar un nuevo contrato con Bazzani o para buscar un nuevo abogado, pues quiere tener un defensor de confianza.

(Lea el contexto: Recién elegido en la Comisión de Disciplina irá a juicio este lunes)



Ante el memorial de Granados, la Corte aceptó este lunes su decisión de revocarle el poder a Bazzani y aplazó la audiencia de acusación, porque al no tener un defensor no podía realizarse la diligencia en su contra, y él tiene derecho a contar con un abogado de confianza.



Sin embargo, según conoció EL TIEMPO, el alto tribunal le advirtió a Granados que debe elegir en un "tiempo razonable" a un abogado de confianza para que lo represente ya que, si no lo hace, la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia le asignará un defensor público para poder continuar con el juicio en su contra.



Y es que llama la atención que aunque Granados sabía desde el pasado 20 de agosto que tenía programada esta audiencia, más de tres meses y medio después aparezca diciendo que no tiene abogado que lo represente por no llegar a un acuerdo sobre el pago.

Llama la atención que aunque Granados sabía desde el pasado 20 de agosto que tenía programada esta audiencia, más de tres meses y medio después aparezca diciendo que no tiene abogado que lo represente FACEBOOK

TWITTER

Si no se alcanza a realizar la audiencia de acusación e inicio del juicio antes del 20 de diciembre -cuando inicia la vacancia judicial-, quedará programada para después del 10 de enero del próximo año, cuando terminan esas vacaciones colectivas de la Rama Judicial.



Justo un día después, el 11 de enero del 2020, comienza el periodo de ocho años de Granados como magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, cargo para el que fue elegido por el Congreso la semana pasada con una votación aplastante, tras ser ternado por el presidente Iván Duque.



De hecho, su nueva situación como magistrado ha llevado a algunos a plantear que es posible que él alegue más adelante que, por tener fuero como togado, su caso debe pasar primero por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en lugar de seguir en la Corte Suprema de Justicia.



En entrevista con Yamid Amat, para EL TIEMPO, además de afirmar que es inocente, Granados aseguró que la consideración de que su caso pase a la Comisión de Acusaciones de la Cámara no es suya, y señaló que acudirá a la instancia que lo requiera.

Lea otras noticias de Justicia:

-¿Por qué la Corte tumbó sobretasa de energía para estratos 4, 5 y 6?



-¿Quién es el ciudadano español secuestrado en Cauca?



-Los duendes que usaban presos para 'hacer brujería' desde las cárceles





REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET