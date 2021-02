Corte envía proceso contra magistrado Granados a Comisión de Acusación

La Sala de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le envió a la Comisión de Acusación del Congreso la investigación que llevaba contra el magistrado Juan Carlos Granados.

Granados, quien es investigado y había sido llamado a una audiencia de acusación porque supuestamente siendo gobernador de Boyacá había intentado beneficiar a Odebrecht con contratos a cambio de dinero, se posesionó este año como magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial. A ese cargo llegó tras ser elegido a finales del año pasado con el apoyo de 186 congresistas, ternado por el presidente Iván Duque.



Aunque había sido citado desde agosto del año pasado a la audiencia de acusación, esa diligencia en la Corte Suprema de Justicia nunca pudo realizarse ya que Granados logró aplazar cada audiencia. En diciembre dijo que no tenía abogado porque no había llegado a un acuerdo sobre los honorarios de su defensor, y en febrero de este año afirmó que su defensor no había alcanzado a estudiar de forma suficiente el caso.



Luego de que el Presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes le solicitó a la Corte que le enviara el proceso contra Granados, el alto tribunal evaluó esa petición.

Así las cosas, la Corte decidió "declararse incompetente para seguir conociendo del proceso seguido contra el actual magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, doctor Juan Carlos Granados Becerra".



El alto tribunal aseguró que Granados ahora tiene fuero integral de magistrado y por lo tanto su juez natural es la Comisión de Acusación.



Por eso le remitió el caso a esa institución para que continúe con el proceso en el que el hoy magistrado es investigado por interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y tráfico de influencias de servidor público.



La Comisión tendrá que determinar ahora si lo acusa. En caso de que así fuera y el Senado aceptara dicha acusación, el proceso sería enviado de nuevo a la Corte Suprema para que adelante el juicio.



En diciembre del año pasado el mismo Granados le había dicho a la Corte que él había sido elegido por el Congreso como magistrado, y como había aceptado ese cargo, él tenía fuero por lo cual consideraba que su expediente se debía enviar a "su juez natural", es decir, la Comisión de Acusaciones del Congreso.



"Por tal razón, entiendo que las diligencias deben ser enviadas a quien ahora es mi juez natural (Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes) y con el procedimiento aplicable en atención al fuero constitucional", dijo Granados en esa comunicación enviada a la Corte.

Por su parte, el presidente de esa Comisión de Acusación, Carlos Alberto Cuenca Chauz, le había pedido a la Corte que le remitiera "de manera expedita" el proceso contra Granados por su fuero de magistrado.



