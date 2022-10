El abogado liberal Juan Carlos Cortés fue elegido con 84 votos en el Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de la conservadora Gloria Stella Ortiz. Tiene 30 años de experiencia profesional.



En entrevista con EL TIEMPO, Cortés habla sobre los retos que se impone, el incumplimiento de los fallos de tutela, dice que llega desprevenido al alto tribunal y dice que si, bien trabajó como viceprocurador de Fernando Carrillo, su magistratura será independiente.



¿Cómo recibe su elección?



El papel de la Corte Constitucional ha sido fundamental para darle vida y efectividad a la Constitución de 1991, para garantizar los equilibrios de poder y hacer efectiva las garantías y derechos que consagra. Creo que la Constitución de Colombia es un producto logrado a partir de un acuerdo nacional que unió a las fuerzas políticas y sociales del país en momentos de gran crisis, casi que de inviabilidad del Estado, y hoy nos sirve como un proyecto común. Y, por supuesto, estar en la Corte Constitucional es un frente muy importante porque implica defender esa Constitución, interpretarla y aplicarla conforme las necesidades de los tiempos.



¿Por qué habló de eliminar la inequidad que sufren las mujeres como reto?



Esos son compromisos del Estado y la sociedad en los que la Corte Constitucional juega un papel fundamental. He hablado de tres brechas, la primera es realizar los derechos sociales, pues la Constitución quedó escrita como un planteamiento de esas aspiraciones y aún tenemos brechas que nos toca solucionar. Tenemos mucha Constitución aún por hacer práctica, por hacer efectiva, a pesar de todo lo que hemos avanzado. Y uno de esos frentes es la existencia de esas iniquidades que se presentan por razones de género y, particularmente, con la mujer.



¿Por qué?



Hay unos techos de cristal en temas laborales, salariales y prestacionales en los cuales hay que trabajar mucho. La Corte tiene unas líneas en ese sentido de alto impacto que buscan prevenir exclusiones, pero tenemos que seguir avanzando como sociedad. Se logrará el restablecimiento de la justicia en materia de equidad de género cuando logremos la inclusión productiva de la mujer y su autonomía económica y eso pasa por ajustes normativos, pero también por interpretaciones del derecho.

También hablaba en el Congreso de la consolidación de la paz...



El país ha avanzado mucho en el discernimiento de conflictos. Nuestro país siempre ha buscado las salidas institucionales, racionales, la misma constituyente lo fue, el proceso de paz lo fue. El acuerdo de paz tiene una transición constitucional de justicia y creo que nos falta mucho y por eso considero que es una prioridad social avanzar en esa aplicación de justicia para lograr, racionalmente, eliminar conflicto, violencia y, seguramente, delincuencia.



¿Cómo se adapta el juez al desarrollo social y tecnológico y fallar sobre temas o derechos nuevos?



El juez va en el mismo camino que la sociedad, las constituciones no se quedan ancladas en el pasado. El constitucionalismo es una fuerza viva que une al derecho y a la política de manera continua. Es más, hoy las innovaciones tecnológicas y científicas casi que nos desbordan, aún no las hemos apropiado enteramente, no somos aún conscientes de las implicaciones que tienen en materia de efectos de la inteligencia artificial, del ‘metaverso’, de redes, lo que autores de teoría política denominan la 'infocracia'. Entonces ahí los retos son inmensos porque tenemos una constitución amplia, garantista de principios, que tiene que interpretarse.



El incumplimiento de tutelas y el exprocurador Carrillo

Ahora hay un problema, las tutelas no se cumplen. ¿Qué hacemos?



Es un factor de preocupación y creo que debemos aportar todos para repotenciar esa fuerza legitimadora de la tutela. Primero, garantizando su efectivo cumplimiento. La Corte, por ejemplo, hace un gran esfuerzo es el seguimiento a Estados de Cosas Inconstitucionales (ECI) para lograr que se avance. También hay un gran esfuerzo por hacer más allá de la propia Corte, creo que del Estado, para lograr que los derechos se cumplan sin necesidad de que la gente litigue para ello, que no tenga necesidad que acudir a la tutela.



¿Usted será la ficha del exprocurador Fernando Carillo en la Corte?

Yo tengo una trayectoria de 30 años de servicio de trabajo en lo público, en lo privado, en lo académico e internacional. Estos son ejercicios personales e individuales. Con el exprocurador nos han unido muchos temas como la constituyente con el movimiento estudiantil. Después de muchos años de su ausencia en el país, tuve la posibilidad de acompañarlo en la Procuraduría, lo cual me honra mucho, pero cada uno en su tarea, en su trabajo.



La magistratura y el ejercicio es personal e independiente. Estoy muy entusiasmado porque mi planteamiento fue hacer una convocatoria amplia, hubo una amplia mayoría de senadores que me acompañaron y es una invitación a eso, a que se entienda la posibilidad de lograr consensos, acuerdos y superar diferencias.



Juan Carlos Cortés, exviceprocurador General, y Fernando Carrillo, exprocurador General. Foto: Procuraduría

'Llego sin prevenciones'

Usted es liberal y llega a profundizar la mayoría liberal en la Corte, ¿es así?



Sobre eso digo: llego sin prevenciones y con desprevención a la Corte porque además yo entiendo que la labor del juez es aplicar la Constitución como su doctrina. Por eso menciono que la base de la ética cívica es su Constitución, ahí están los acuerdos a los que hemos llegado como sociedad y al momento de resolver los asuntos prevalecerá la deliberación y los argumentos y la aplicación de la Constitución. Ese es el mandato.



Desde que se aprobó la reforma a la ley de Garantías en el Congreso, revocada por la Corte por ser abiertamente inconstitucional, se está hablando de la posibilidad de suspender leyes ordinarias. Pero eso requiere una reforma, ¿cuál es su posición?



Ese es un tema que hay que mirar con detalle y cuidado porque obedece a la normativa aplicable al procedimiento que necesitaría un ajuste legal. Habrá que ver cada caso en particular, los tipos de leyes y controles que se ejecuten. Un solo llamado en ese sentido: el control constitucional lo ejercer la Corte pero, por ejemplo, el Presidente tiene la facultad de objetar los proyectos de ley o el Congreso tiene la tarea de hacer un análisis constitucional también.



Es decir, que el Congreso tiene que hacer bien las cosas...

Todos, todos cumplimos un papel.

