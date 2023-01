El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda presentada en contra de la elección de Juan Carlos Cortés como magistrado de la Corte Constitucional, realizada por el Congreso de la República el 18 de octubre de 2022.



La demanda fue presentada por el abogado Harold Suá Montaña, reconocido por presentar múltiples recursos ante las altas cortes, incluso sin fundamento, quien ha sido sancionado por ello por la propia Corte Constitucional y quien presentó demandas contra todo el Gabinete del presidente Gustavo Petro, entre otras.

El recuso alega supuestas irregularidades de forma de parte del Congreso al momento de realizar la elección que vienen, según Suá, de un vicio en la sesión inaugural en el actual legislativo el 20 de julio del año pasado porque no se realizó la intervención de las agrupaciones políticas que fueron declaradas en oposición, ni se discutieron temas que estaban en la agenda del día.



Sobre la sesión en la que fue elegido Cortés por el Congreso, el recurso cuestiona que se haya tenido que repetir la votación ya que, en una primera que se hizo, se registró un voto más de los congresistas registrados.



Según explicó el presidente del Senado, Roy Barreras, en ese momento lo que pasó fue que “el senador Gustavo Moreno votó, pero no había sido registrado. Por eso fue el voto noventa y tres. Sin embargo, ya se destruyeron los tarjetones y ya se ordenó repetir. Así que, esta vez cada senador votará cuando le llamen y no antes de que le llamen”.



Luego de eso, se repitió la votación. La demanda dice que la segunda no debió hacerse ese mismo día, sino que se debió haber hecho una nueva citación a todos los Congreso y programar una nueva sesión para votar y también cuestiona que en el tarjetón en el que los congresistas votaron decía “Cotes” y no “Cortés”, entre otras cosas.



El caso quedó en manos de la magistrada Rocío Araujo.

