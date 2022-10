La Fiscalía General de la Nación le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que absuelva al exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, en un proceso penal que se le adelantó por presuntas irregularidades en contratos.



(Lea: Declaran como crimen de lesa humanidad el asesinato de Gustavo de Silvestri)



En audiencia de alegados de conclusión, la fiscal delegada Floralba Torres solicitó la absolución al indicar que Abadía no es responsable de irregularidad alguna derivada de un contrato firmado para la obtención de material bibliográfico para dotar a 40 establecimientos educativos en 10 municipios del Valle.



(Lea: En los primeros nueve meses de 2022 asesinaron a 36 personas cada día)

Lo anterior porque, según dijo la Fiscalía, Abadía si bien firmó el contrato, no le correspondería estar pendiente de su ejecución y porque no habría prueba alguna de direccionamiento del mismo.



El contrato en cuestión era el 110, suscrito con la Fundación Calimío por valor de 1.072 millones de pesos, de los cuales 72 eran entregados por la Gobernación. Según la Fiscalía, los libros en efecto eran necesarios y no habría prueba de que la existencia de unos descuentos por parte de las editoriales implique la existencia de un peculado.



(Lea: Así fue la dura discusión en la Corte sobre la nueva ley de delitos ambientales)



En este caso, fue la Fiscalía la que llevó a juicio a Abadía por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación alrededor del contrato señalando que, si bien se cancelaron 975 millones de pesos, los libros terminaron adquiriéndose por 182 millones.



También se había alegado que el proceso no habría cumplido con los principios de contratación y se habrían presentado subcontrataciones entre editoriales causando el detrimento patrimonial.



(Lea: ¿Por qué quedó libre magistrado detenido por presunto abuso sexual?)



De otro lado, la Procuraduría solicitó a la Corte Suprema de Justicia que condene a Abadía indicando que sí hubo un desfalco de 817 millones de pesos que sería atribuible al exgobernador porque fue quien destinó los recursos.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia