Con tutela, Jorge Pretelt busca separar de su caso a dos jueces

El exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub presentó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia que busca separar de su caso a dos de los magistrados que deberán revisar, en segunda instancia, si mantienen la condena impuesta en su contra en 2020 a seis años y seis meses de prisión por corrupción.



Pretelt fue condenado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema por haber exigido un soborno de $500 millones para favorecer a la empresa Fidupetrol en el trámite de una tutela.



Ese caso se había tramitado inicialmente en la Sala Penal y luego, con la creación de la doble instancia para aforados, el expediente pasó a la Sala de Primera Instancia.



Una vez condenado, el trámite de la apelación le correspondió en la Sala Penal de la Corte al magistrado Fabio Ospitia Garzón y fue necesario llamar conjueces para que el caso lo estudiaran personas que no hubieran intervenido de ninguna manera en el mismo.



En la tutela, conocida por EL TIEMPO, el exmagistrado Pretelt y su abogado, Víctor Mosquera, cuestionan la independencia de Ospitia y del conjuez Eulises Torres, tal y como lo hicieron en extensas recusaciones que fueron negadas por la Corte Suprema.



En el caso de Ospitia, la defensa asegura que este ya tuvo conocimiento del caso porque fue magistrado auxiliar del magistrado José Francisco Acuña y porque su hermano, Jesús Orlando Ospitia, fue director Nacional de Fiscalías en la Fiscalía de Eduardo Montealegre, cargo en el que habría conocido de las interceptaciones hechas a involucrados en el proceso que, según la exposición, fueron ocultadas a la defensa de Pretelt.



En el caso de Eulises Torres, la defensa cuestiona su imparcialidad por algunas publicaciones que hizo el jurista en sus redes sociales de artículos de prensa sobre el caso. Se trata de artículos que el abogado compartió en la red de Facebook.



La defensa de Pretelt asegura que, de mantenerse a ambos juristas en el conocimiento del caso, se le estaría violando el derecho al debido proceso y a ser juzgado de manera imparcial.



"El perjuicio es absolutamente inminente, pues la Sala de Casación Penal está próxima a emitir sentencia de segunda instancia en el caso del doctor Pretelt, y al mantener como jueces a los doctores Eulises Torres y Fabio Ospitia Garzón, a pesar de que es evidente que ambos ya tienen asumida una posición de culpabilidad frente al caso, sus decisiones no serán imparciales", dice la tutela.



"En la actualidad el doctor Jorge Pretelt no cuenta con ningún medio de protección

idóneo diferente a la acción de tutela que aquí se presenta para salvaguardar sus

garantías procesales, y en especial su derecho al debido proceso", agrega el recurso en referencia a que las recusaciones que presentó de forma separada contra ambos jueces fueron declaradas infundadas por la Corte Suprema.

En el caso de Ospitia, la Corte dijo que se desconoce el grado de participación de Jesús Orlando Ospitia en la práctica de pruebas de este caso.



"(...) Mucho menos se fija con la claridad y la seriedad que recusar a un funcionario supone, cuál es la índole del interés (económico, ideológico, etc., etc.) que se asume tendría el Magistrado sustanciador dentro de la tramitación y decisión del mismo, derivada del reseñado antecedente", dijo la Corte.



En el del conjuez Torres, la Corte dijo que las publicaciones hechas por este son re-publicaciones y no opiniones.



"La referencia que hace el peticionario en torno a la referida duplicación o comentario, en primer lugar, no se produjeron ostentando el Dr. Torres la condición de servidor público (Conjuez), según él mismo lo advierte, por lo que no entrañan desde luego el incumplimiento o la puesta en cuestión de sus deberes en dicho ámbito, pero además, tampoco la carga extra de responsabilidad que se suele afirmar de aquellos como quiera que entrañan en desempeño de roles funcionales una posición privilegiada de garantes de otra suerte de derechos de las personas", dijo la Corte.



En la tutela, la defensa de Pretelt insiste en que Ospitia Garzón estuvo "durante casi dos años en contacto con las pruebas del proceso, con la 'tesis del magistrado titular' y además haya sido el encargado de proyectar dicha tesis a través de una propuesta de decisión, inevitablemente genera que el magistrado Ospitia tenga cierta predisposición o ideas preconcebidas sobre el caso, lo que, en palabras de la Corte Interamericana, le impide acercarse a los hechos 'careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio' ".



Y en el caso de Torres, la defensa de Pretelt, manifiesta en que él emitió opiniones que sí son sustanciales. "Esto teniendo en cuenta que el objetivo del proceso es determinar si el doctor Jorge Pretelt es culpable o no de haber pedido un supuesto soborno para favorecer la tutela de Fidupetrol, y fue precisamente sobre ese tema que versaron las opiniones emitidas por el conjuez Eulises Torres, en las cuales se aprecia claramente que ya ha asumido la posición de que el doctor Pretelt es culpable", señala el documento.



El abogado del exmagistrado pidió a la Corte tomar medidas provisionales y suspender, mientras estudia de fondo la tutela, a los dos jueces de su caso.

