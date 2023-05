Jorge Ignacio Pretelt llegó en 2009 a la Corte Constitucional con 67 votos que le confió Senado. Ocupó una de las nueve sillas de la Sala Plena del alto tribunal, desde el cual se aprovechó de su puesto como magistrado para marcar un antecedente en esa corporación: ser condenado por un escándalo de corrupción de medio billón de pesos.



En la reciente condena en segunda instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó que pague seis años y medio de prisión por el delito de concusión, pues Pretelt como magistrado el 18 de octubre de 2013 le pidió a un abogado la suma de 500 millones de pesos para ayudarle en una tutela que había llegado a revisión a la Corte Constitucional.



Tras el pedido del alto tribunal, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en Montería al extogado, quien será trasladado en las próximas horas a Bogotá para pagar su condena.



El abogado involucrado en esta historia es Víctor Arturo Pacheco, quien representaba los intereses de la Fiduciaria Petrolera (Fidupetrol), la cual había perdido un round judicial y tenía encima un fallo de la Corte Suprema.



Jorge Pretelt capturado en Montería. Foto: Archivo particular

La tutela de la Fiduciaria en la Constitucional aterrizó en el despacho del magistrado y compañero de Pretelt, Mauricio González Cuervo. Sabiendo eso, el hoy condenado le dijo a Pacheco que para que les fuera bien en el alto tribunal se tenía que contratar al exmagistrado Rodrigo Alonso Escobar, además de darles prebendas a personas cercanas al ponente González Cuervo.



La cita con el abogado Pacheco para organizar el plan se llevó a cabo en el apartamento en Bogotá de Jorge Ignacio Pretelt, y para la Corte Suprema esa petición del medio billón de pesos "se supone obligatoria para la víctima, por la posibilidad fundada de recibir un perjuicio en el evento de no acceder a lo pretendido, en razón al poder que el agente detenta".



Quien terminó destapando el caso fue el magistrado ponente de la tutela. González le avisó el 27 de febrero de 2015 a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la cual le abrió una indagación y terminó acusándolo por concusión en septiembre de 2016.



Por orden de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, Pretelt enfrentó el juicio sin medida de aseguramiento en su contra, hasta que el 18 de diciembre de 2019 fue condenado a seis años y medio de prisión, a 58 salarios mínimos mensuales de la época, y a una inhabilidad de 65 meses para ocupar cargos públicos.



La sentencia fue impugnada por el abogado de Pretelt, y por eso llegó a una segunda instancia en la Sala Penal de la Corte, la cual fue resuelta el pasado 4 de mayo con ponencia del magistrado Fabio Ospitia.

Las pruebas

Una de las pruebas fue que "contrario a lo alegado por la defensa material y técnica, quienes descalifican y tildan de mentiroso al testigo (Pacheco), el aspecto fundamental o medular de su versión permaneció incólume, a pesar de los diversos momentos en que fue interrogado sobre el particular: la efectiva solicitud de dinero realizada por Jorge Ignacio Pretelt.



Por su parte, la defensa y el hijo del exmagistrado corrupto adujeron que ese 18 de octubre de 2013, Jorge Ignacio Pretelt se fue desde la Corte Constitucional directamente al Club El Nogal, tratando de demostrar así que no se vio nunca en el apartamento con el abogado de Fidupetrol. La tesis terminó cayéndose, pues no fue acogida por la justicia.

Parte resolutiva de la decisión de la Sala de Casación Penal, de la Corte Suprema de Justicia contra Pretelt. Foto: Captura de documento

En el expediente también se tuvo en cuenta que hubo sentencias condenatorias contra dos funcionarios de Fidupetrol que participaron del delito de tráfico de influencias. En el caso concreto, el plan para mover fichas a favor en la Corte Constitucional contó con el abogado Pacheco, quien también resultó condenado.



Y a la par se organizó un almuerzo en 2014 con el exmagistrado Rodrigo Alonso Escobar y con el ponente Mauricio González Cuervo para hablar de la ruta a tomar.



A este último, esa cita se le hizo rara, pues tenía en su despacho la tutela de Fidupetrol contra la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema en la que multó a la fiduciaria. Por eso, acudió a la Comisión de la Cámara de Representantes a poner de presente lo sucedido, añadiendo que querían involucrar en esta situación a sus familiares.



Durante el juicio, la defensa del condenado adujo que en primera instancia se omitieron pruebas relevantes que llevaban a concluir que el exmagistrado era inocente, no obstante, para la Sala Penal los testimonios fueron sólidos, y no hubo omisiones.



"La valoración conjunta e integral de las pruebas recaudadas permite a la Sala llegar a la certeza de la realización de la conducta concusionaria imputada al procesado Jorge Ignacio Pretelt, y también, en idéntico grado epistemológico, de su responsabilidad en ella, como lo definió la Sala Especial de Primera Instancia, cumpliéndose, de esta forma, las exigencias del artículo 232 de la Ley 600 de 2000 para proferir sentencia condenatoria", concluyó la sentencia.



Jorge Ignacio Pretelt, previo a ser magistrado de la Corte Constitucional, fue ternado para exfiscal general de la Nación por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, contienda que terminó ganando Mario Iguarán.



Carlos López

Redacción Justicia

