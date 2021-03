'Que se conozca la verdad y haya medidas de reparación': Jineth Bedoya

Durante tres días, desde el próximo 15 de marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará una audiencia pública de juicio contra Colombia por la violencia sufrida por la periodista Jineth Bedoya Lima, quien el 25 de mayo del 2000 fue secuestrada cuando iba a hacer una entrevista y violentamente atacada.



A casi 21 años del caso, solo hay tres condenas pero no ha habido medidas de reparación integral para ella ni para cientos de víctimas de violencia sexual en Colombia, ni para periodistas que han sido amenazadas en su labor.

Es por esto que, en una rueda de prensa este viernes, la periodista Bedoya, quien lidera la campaña No Es Hora De Callar, expresó que de la audiencia en la Corte espera que el Estado colombiano, a través de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, tenga coherencia con las mujeres víctimas de violencia sexual y periodistas victimizadas y no insista, como llevan haciéndolo todo este tiempo, en que ya han hecho suficiente.



"Lo que Jineth Bedoya busca es que se conozca la verdad pero sobre todo que haya medidas de reparación que no solo compensen en algo el daño que se le ha causado a Jineth, sino el daño a la prensa colombiana y a la mujeres y niñas víctimas de violencia sexual", expuso la periodista.



Su caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo ha acompañado la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Jonathan Bock, director de la Flip, resaltó que en el caso de Jineth Bedoya hay dos aspectos que de manera directa afectan la libertad de expresión: la violencia sexual y el ambiente de permisividad que queda, por la impunidad.



"Esperamos que la Corte avance por un lado avance en la impunidad en los casos de violencia sexual, en especial en situaciones de conflicto donde ha habido participación de grupos ilegales y agentes del Estado. Esto enmarcado en que en este tipo de violencias hay 87 por ciento de impunidad; y por otro lado, en hostigamientos y amenazas contra las periodistas. Hace 20 años Colombia era el lugar más peligroso para hacer periodismo y las cifras han bajado pero sigue siendo peligroso", manifestó.



Bock resaltó igualmente la necesidad de reformar el mecanismo de protección a periodistas creado hace 20 años que presenta fallas y genera una desprotección a decenas de periodistas.



"Le queda a la corte marcar el camino para profundizar a los Estados las responsabilidades que tienen con mujeres periodistas y mujeres víctimas de violencia sexual", añadió el director de la Flip quien hizo un llamado a que estas violencias no se normalicen.

Por su lado, Viviana Krsticevic, directora de Cejil, recordó que la Corte IDH puede dictar una sentencia específica sobre Jineth Bedoya, pero también extender la protección frente a mujeres víctimas del conflicto y periodistas que han enfrentado restricciones para la libertad de expresión.



"La utilización de la violencia sexual como un instrumento de silenciamiento es un tema clave para la democracia y para asegurar que no haya silenciamiento de las voces e historias de las mujeres que sienten que el peso de reportar la verdad es demasiado alto", expresó.



Añadió que la impunidad se hace cómplice de los hechos de violencia y que es necesario reconocer para superar heridas del país, "no hay manera que Colombia pueda superar algunos de estos patrones de violencia si no parte de reconocer las falencias que cruzan la institucionalidad y sociedad colombiana".

Algunos de los testigos que hablarán en el juicio

En la audiencia que comienza el 15 de marzo, además de escuchar a Bedoya, su defensa presentará peritajes, escritos y a testigos presenciales entre los que están periodistas que también fueron víctimas de amenazas como Ignacio Gómez y Jorge Cardona; familiares de Jineth, la exrelatora de libertad de expresión de la CIDH Catalina Botero, académicas expertas en medidas para la reparación de casos de violencia sexual, entre otros.



Las intervenciones de la defensa de Bedoya en la audiencia, que será virtual, se harán desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá como una forma simbólica de reunir el sentir de muchas víctimas de violencia sexual.



"Haremos un acto de memoria en honor y monea a todas las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y mujeres periodistas que siguen trabajando pese a las condiciones extremas en las que lo tienen que hacer", indicó Bedoya.



Además, el 15 de marzo se invitará a que las personas, a través de sus redes sociales, levanten la voz contra estas violencias con las etiquetas #Marzo15 y #NoEsHoraDeCallar. También se invitará a las personas a usar un hilo o mariposa violeta, que es el color de la dignidad de las víctimas de estos hechos.

JUSTICIA

