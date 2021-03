Claves para entender el juicio por el ataque a Jineth Bedoya

Este lunes se reinicia el juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado colombiano por el ataque a la periodista Jineth Bedoya Lima.

El caso es de la mayor importancia no solo porque se daría una decisión de fondo en el proceso por la atroz agresión que sufrió la comunicadora, sino porque habría un primer pronunciamiento del alto Tribunal sobre la violencia contra las mujeres periodistas en el hemisferio.



Además esta es la primera vez que un tribunal internacional se pronunciará sobre la violencia sexual en Colombia.



Estas son algunas claves para entender el proceso:



1-El ataque.



El 25 de mayo del año 2000 la periodista trabajaba en El Espectador y venía haciendo graves denuncias sobre la violencia que se vivía dentro de la cárcel La Modelo de Bogotá, en donde los patios se dividieron entre paramilitares, guerrilleros y mafiosos que se enfrentaban dentro del penal. Dentro de la cárcel se registraban homicidios, secuestros, torturas y desapariciones forzadas.



Bedoya Lima fue secuestrada en la puerta del penal, sacada de la ciudad a un sitio en el que fue amenazada, torturada y violada.



2-Impunidad



El proceso judicial se ha caracterizado por investigaciones insuficientes, retrasos inexplicables y obstáculos procesales que han impedido llegar a toda la cadena de implicados en el hecho. Según la periodista, peor que la violación ha sido el después:



“Te siguen violando todos los días cuando no te creen; cuando te revictimizan y te obligan a sentarte frente a tu victimario; cuando la justicia no es operante; cuando la gente no cree en tu testimonio; cuando se va a centenares de audiencias y no pasa nada”, dijo la periodista.



3-Los cuestionamientos



El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que determinó que debía pasar a la Corte. El 16 de julio de 2019 la Comisión indicó que el ataque estuvo vinculado a la profesión de la víctima y criticó "la falta de adopción de medidas adecuadas y oportunas por parte del Estado para protegerla y prevenir la ocurrencia de dichos hechos, a pesar de la existencia de amenazas previas".



A pesar de que el Estado colombiano tuvo conocimiento de dicha situación de riesgo, no adoptó medidas entendidas como razonables para protegerla y evitar la materialización de dicho riesgo, vulnerando su derecho a la vida, integridad y libertad personal, así como su derecho a la libertad de expresión.



4-El juicio



La Corte fijó para el lunes pasado para el inicio del juicio que alcanzó a avanzar con el testimonio de la victima. Sin embargo el Estado se retiró de la audiencia y recusó a los magistrados para que no pudieran conocer del caso y se tuviera que acudir a conjueces. La Corte rechazó la petición y el juicio se citó para el próximo lunes.



5-La decisión



Este lunes se reiniciará el juicio luego de los últimos tropiezos. Se escuchará a testigos que podrán ser interrogados por las partes. El martes serán los alegatos finales en los que las partes expondrán sus peticiones a la Corte y luego el tribunal internacional se tomará su tiempo para decidir si condena al Estado por los hechos y que tipo de medidas de reparación ordena.



