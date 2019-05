Consejo de Estado conserva investidura de Jesús Santrich

La Sala Plena del Consejo de Estado confirmó la decisión que había tomado otra sala de mantener la investidura a Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, quien había sido designado para ocupar una curul en el Congreso, pero que no se posesionó, porque fue detenido desde abril del 2018 por un proceso de narcotráfico.



A Santrich se le seguía un proceso de pérdida de investidura porque no se posesionó en su cargo de congresista al inicio de la legislatura, el 20 de julio pasado, por estar privado de su libertad. El exjefe guerrillero iba a ocupar la curul de Representante a la Cámara, una de las otorgadas por el acuerdo de paz al hoy partido Farc, por el departamento de Atlántico.

En su decisión de este martes, la Sala plena por mayoría, consideró que la privación de libertad con fines de extradición que le impidió posesionarse a Santrich es causal de fuerza mayor que justifica su no posesión como representante a la Cámara.



Los consejeros de Estado Jaime Enrique Rodríguez Navas y Guillermo Sánchez Luque salvaron su voto frente a esta decisión de confirmar la providencia que negó la perdida de investidura de Santrich. Los salvamentos señalan que eso no es fuerza mayor y por ende no es justificación.

En marzo pasado la sala especial de decisión del Consejo de Estado había decidido mantener la investidura del exjefe guerrillero por ocnsiderar, como lo ratificó la Sala Plena, que la situación por la que Santrich no pudo tomar posesión de su cargo se debió a una situación de "fuerza mayor" que no estaba en sus manos, pues había sido capturado en el proceso que se sigue en su contra por el supuesto envío de cocaína a los Estado Unidos.



En ese proceso de primera instancia, la Procuraduría había pedido no quitarle su investidura considerando que la razón por la que no tomó posesión (estar detenido) era ajena a su voluntad.



Su pérdida de investidura fue solicitada por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, en trámite de lo dispuesto cuando un congresista no se posesiona. En su momento, Santrich trató de posesionarse a través de una carta, pero no le fue permitido por las directivas del Congreso.

Qué ha pasado en su proceso

Si bien se ratificó que Santrich no perderá su investidura, como sigue detenido por cuenta de un proceso por narcotráfico, no puede posesionarse en el Congreso.



A pesar de que el miércoles 15 de mayo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó aplicar la garantía de no extradición al exguerrillero, y ordenó su libertad inmediata, el viernes 17 de mayo, cuando fue liderado de la cárcel La Picota, la Fiscalía inmediatamente lo recapturó con base en nuevas evidencias.



El proceso de Jesús Santrich tiene hoy tres vías. En la JEP, la Procuraduría ya apeló la decisión de negar la extradición.



En la justicia ordinaria, la imputación de cargos que la Fiscalía le iba a hacer a Santrich quedó suspendida desde el lunes por una recusación que la defensa hizo contra la jueza 16 de control de garantías que lleva el caso, y porque alegó que no es competente para asumir el proceso porque, aseguran sus abogados, aunque Santrich nunca se posesionó en el Congreso, tiene fuero constitucional.



La tercera vía está en la Corte Suprema de Justicia, que esta semana designó al magistrado de la Sala Penal Eugenio Fernández Carlier para conocer el conflicto de competencias que elevó la defensa de Santrich y establecer quién debe llevar el caso: si la jueza 16 o el alto tribunal.

JUSTICIA