EL TIEMPO habló son Sergio Ramírez, abogado de Jessica Cediel, luego que se conocieran los detalles de la condena a cuatro años de prisión que la Corte Suprema de Justicia le dictó al médico Martín Carrillo, quien le inyectó biopolimeros en 2009 a la modelo, generándole un daño en su cuerpo y en su salud.



Ramírez destacó la decisión por dejar en claro que los médicos tienen un deber de verificar todas las características de las sustancias que inyectan a las personas en este tipo de procedimientos.



¿Cómo vieron la sentencia?

La sentencia es interesante desde el punto de vista jurídico porque abordó el tema de una actividad médica y cómo el médico Martín Horacio Carrillo tenía pleno conocimiento de que la sustancia aplicada en la humanidad de Jessica Cediel no era ácido hiualorónico sino silicona líquida.



La Corte hizo un análisis interesante sobre los valores de cada producto, demostrando que si el médico hubiere aplicado ácido hialurónico, el costo de la sustancia (que aplicó) no hubiese sido 358 veces inferior; pero además que el médico tenía la plena capacidad para poder determinar los efectos nocivos y adversos al momento de aplicarle a Jessica la silicona liquida. El fallo es sumamente interesante porque concluyó la existencia de un dolo eventual a partir de una actividad médica.



Es decir, el médico le aplicó una sustancia diferente a la que habían acordado con Jessica y a sabiendas del daño que podría provocar...



La Corte establece que le aplicó la sustancia a sabiendas de que no era ácido hialurónico y dejó librado al azar el perjuicio que eventualmente se le pudiera ocasionar a Jessica con esa sustancia.



Este caso puso de presente las graves afectaciones que los biopolímeros pueden provocar, en ese sentido, ¿cúal es la importancia de este fallo?



Desde el punto de vista social, es un fallo sumamente importante porque desafortunadamente en este país hay muchas víctimas que, al igual que Jessica Cediel, han sufrido los traumatismos de la aplicación de una sustancia que no es permitida para la aplicación en el cuerpo humano. Y, muchas de esas personas, por temor o miedo o por el qué dirán, omiten denunciar. Este es un llamado en el cual los derechos de las mujeres se ven plenamente resarcidos por la Corte Suprema al establecer en el médico una serie de obligaciones de verificación de las consecuencias nocivas que pueden tener la aplicación de algunas sustancias.



¿Cuál es el mensaje de la Corte Suprema?



En este caso, la Corte dijo que en esencia el médico tiene una serie de obligaciones y una posición de garantía sobre su paciente. Es el médico y no otro el que le debe a uno garantizar su integridad física y psicológica y, por tanto, el médico tiene que cumplir con una verificación de la naturaleza y las características de las sustancias que pueda colocarle a una persona en su cuerpo.



¿Se ha buscado una indemnización?

Son cuatro años de prisión pero muy seguramente él va a quedar en libertad por la naturaleza del delito de lesiones personales a título de dolo eventual. Una vez ejecutoriada la sentencia, tengo un término para presentar un incidente de reparación integral en el cual se demuestran todos y cada uno de los perjuicios de orden psicológico y físico para que se determinen en una cuantía. Estamos definiendo con Jessica si desea iniciar este incidente o no, porque lo que ella siempre quiso obtener era la verdad y la justicia, dejando de lado la reparación económica.



No se buscaba que el médico fuera privado de su libertad, sino que este, de una vez por todas, fuera consciente de su responsabilidad penal.



La Corte fijó una prohibición de seis meses a Martín Carrillo para ejercer, ¿es suficiente?



Acá el mensaje de la administración de justicia debe ser entendido desde otra arista: la garantía del respeto de los derechos de las mujeres que son sometidas a cirugías y a procedimientos estéticos sin el cumplimiento de los debidos protocolos de carácter médico. Además, la Corte compulsa copias para que la Fiscalía a los terceros que vendían el producto denominado Hialucorp (el que fue usado en Jessica Cediel)

