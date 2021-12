Fiscalía pide mantener absolución de médico por el caso de Jessica Cediel

La Fiscalía General de la Nación le solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que mantenga la absolución dictada al médico cirujano Martín Horacio Carrillo del delito de lesiones personales por el caso del procedimiento estético que dejó severas lesiones a la presentadora de televisión Jessica Cediel.



La absolución fue dictada en marzo de 2019 por el Tribunal Superior de Bogotá que, en esa decisión, revocó la condena de 48 meses de prisión que había sido impuesta en primera instancia por un juzgado. El caso está en la Corte Suprema por cuenta de un recurso de casación que presentó la defensa de la modelo.



El caso está en el despacho del magistrado José Francisco Acuña quien ya recibió de la Fiscalía un escrito en el que pide mantener la absolución al indicar que no hay elementos de prueba que permitan condenar a Carrillo Gómez por el procedimiento en el que se le aplicó a la presentadora una sustancia en sus glúteos que terminó siendo un biopolímero.



“No se probó si el distribuidor entregó al doctor Carrillo Gómez la información con los usos, modificaciones y vigencias de registro, ni que, de alguna manera, hubiera conocido esos actos”, dijo la Fiscalía.



“La sustancia aplicada a la víctima no correspondió al productor adquirido por el médico y entregado por el distribuido como Hialucorp, sino a polímero silicona, pero no se aportó prueba que demuestre que el doctor Carrillo tuvo conocimiento de la real naturaleza del contenido del producto adquirido bajo esa denominación con registro vigente”, agregó la entidad



En una entrevista, en 2011, la presentadora había dicho: "Evidentemente el producto que utilizó en mi cuerpo y en el de muchas es fraudulento. Creo que queda en la conciencia de él; tendrá que rendirle cuentas a Dios, y en mi caso hay daños físicos, psicológicos y económicos, pues perdí mucho trabajo a raíz de esta situación".



