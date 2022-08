La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución que había sido dictada en favor del médico cirujano Martín Horacio Carrillo quien practicó el procedimiento estético que dejó severas lesiones a la presentadora de televisión Jessica Cediel y, en cambio, lo condenó.



La decisión se tomó al estudiar un recurso de casación que había presentado la defensa de la modelo y, con esta, se deja en firme la condena de 48 meses de prisión por el delito de lesiones personales que había sido dictada en primera instancia en 2018.



Esa sentencia había sido revocada en marzo de 2019 por el Tribunal Superior de Bogotá y el caso pasó a la Corte Suprema.



EL TIEMPO estableció que la decisión del alto tribunal, tomada con ponencia del magistrado José Francisco Acuña, también implica una suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión para Carrillo.



En este caso, la Procuraduría le había pedido precisamente al alto tribunal que condenara a Carrillo por el procedimiento en el que se le aplicó a la presentadora una sustancia en sus glúteos que terminó siendo silicona líquida y no ácido hialurónico.



Según el Ministerio Público, el médico sí sabía que el productor no era Hialucorp sino silicona líquida “pues fue aquel quien suministró y aplicó en los glúteos la sustancia” en 2009, que no fue reabsorbida por el cuerpo de la paciente como este le dijo a Cediel que iba a suceder.



Jessica Cediel habló sobre las secuelas que le han dejado los biopolímeros. Foto: Instagram: @jessicacedielnet

En este caso, la Procuraduría también decía que Carrillo Gómez le puso a Cediel una sustancia diferente a la acordada, que lo hizo en una zona no autorizad, que excedió la dosis recomendada y que no contó con el consentimiento informado que exige la ley pues se le inyectó el producto Hialucorp en cantidad de 50 centímetros cúbicos en cada glúteo (lo autorizado por el Invima era de 2 ml y solo en el rostro).



A diferencia de la Procuraduría, la Fiscalía le había pedido a la Corte que mantuviera la absolución de Carrillo porque consideraba que no había pruebas de que Carrillo sabía que el producto entregado como Hialucorp era realmente el polímero silicona.



El médico Carrillo había dicho en su defensa que nunca fue notificado del cambio de la presentación del producto y que no se le podía atribuir a él que el producto no contuviera los componentes que la empresa indicó al Invima al momento de solicitar su registro.

