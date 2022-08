La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que sean investigadas las personas que están detrás del producto denominado ‘Hialucorp’ que se promocionó como ácido hialurónico para retoques en el rostro y como relleno muscular y cuya distribución en Colombia habría sido fraudulento.



(Lea: 'Médicos deben verificar sustancias que aplican': abogado de Jessica Cediel)



Así lo dijo el alto tribunal en la sentencia de cuatro años de prisión que se dictó en contra del médico Martín Carrillo quien le inyectó biopolímeros a la modelo Jessica Cediel, en vez de ácido hialurónico, produciéndole graves daños a su salud.



(Lea: Jessica Cediel: las claves de la condena al médico que la operó)

El Hialucorp vendido durante esos años en Colombia no era auténtico: Corte Suprema FACEBOOK

TWITTER

La sentencia explica que en 2007 el Invima otorgó licencia a American Medical System Sthetic para importar y vender Hialucorp, el cual, según la información del fabricante aportada, estaba constituido por “ácido hialurónico estabilizado, cloruro de sodio, fosfato monobásico de potasio, fosfato de sodio hidratado, agua para inyección”.



Se autorizó en presentación de jeringas de 2 mililitros para “darle forma al contorno del rostro, es decir para lograr unos pómulos o un mentón más pronunciado”. No obstante, según la Corte, las condiciones de la autorización variaron repetidamente en el tiempo.



(Lea: Condenan a la Policía por muerte de habitante de calle que hacía una fogata)



Esto, porque en resolución de 9 de agosto de 2007 se permitió su venta en “jeringa de vidrio de 2 ml, 50 ml y 250 ml, empaque individual, y su utilización también para “relleno muscular”. Luego, el 13 de mayo de 2008, el Invima ordenó la revisión oficiosa del producto por cuanto su utilización para “relleno muscular” y las presentaciones de 50 y 250 mililitros podían generar riesgos para la salud de los pacientes.



En consecuencia, explica la Corte, mediante resoluciones de 11 de septiembre, 7 de octubre y 3 de diciembre de 2008, el Hialucorp quedó autorizado sólo en presentación de 2 mililitros y únicamente para “darle forma al contorno del rostro”, es decir, no para relleno muscular. Y, por último, el 9 de diciembre de 2011, el Invima canceló la licencia sanitaria de dicho producto tras advertir, a partir de información obtenida del Ministerio de Comercio, que nunca fue importado al país.



(Lea: El inédito debate sobre los embriones congelados que llegó a la Corte)

Si desde 2008 se sabía de los riesgos para la salud del Hialucorp, resulta incomprensible que Invima no haya hecho alerta FACEBOOK

TWITTER

“Esto último indica que el Hialucorp vendido durante esos años en Colombia no era auténtico. Aunque su versión original, a la cual se otorgó licencia, al parecer sí estaba constituida de ácido hialurónico, el comercializado en el territorio era una versión fraudulenta, elaborada, como quedó corroborado en varios análisis independientes, a partir de silicio”, dijo la Corte al indicar que esto no afectaba el proceso contra Carrilo porque se comprobó que el médico sabía que el producto era silicona líquida y no ácido hialurónico.



Por esa razón, tras advertir la Probable comisión de delitos graves por parte de terceros, la Sala Penal compulsó copias contra Aldemar Pérez y Abelardo Guerrero Pastez, titulares del registro sanitario correspondiente al producto Hialucorp; así como contra Omar de Jesús Agudelo y William Zúñiga, personas encargadas del área comercial de la compañía importadora.



(Lea: Roy Barreras: Consejo de Estado admite demanda por supuesta ‘doble militancia’)



Además, le solicitó a la Fiscalía que investigue la posible responsabilidad de los funcionarios del Invima “que, en el marco de sus competencias, omitieron librar las alertas sanitarias correspondientes cuando se percataron, desde 2008, de los riesgos para la salud que el uso de dicha sustancia acarreaba para la salud de las personas”.



“Si desde esa época se conocía que el Hialucorp, al cual se le otorgó licencia bajo el presupuesto de ser ácido hialurónico, era en realidad silicona líquida, resulta incomprensible que no se haya lanzado ninguna alarma al respecto, como también que la cancelación de la licencia no se hubiera hecho hasta el año 2011”, dice el fallo.



(Lea: Corte confirma condena contra excapitán de la Armada y depredador sexual)

justicia@eltiempo.com

@Justicia

Lea más noticias de Justicia