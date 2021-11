Corte Suprema llama a Jennifer Arias a versión libre por plagio de tesis

El próximo 13 de diciembre la representante a la Cámara Jennifer Arias deberá rendir una versión libre ante la Corte Suprema de Justicia, que abrió una indagación preliminar a la congresista luego de que la Universidad Externado informó que ella cometió plagio en sus tesis de maestría.



(Lea también: Corte Suprema abre indagación preliminar a Jennifer Arias por plagio)



Ese mismo día, informó la Corte Suprema, será escuchado el testimonio de Leydy Lago, la estudiante con la que Arias elaboró su tesis de manera conjunta y quien también fue señalada de plagio por la universidad.



(Más notas: 'Es una práctica deshonesta': profesor plagiado en tesis de Jennifer Arias)

La indagación preliminar contra Arias está en manos del magistrado Héctor Alarcón, quien deberá asumir el proceso de recolección de pruebas a fin de determinar si hubo o no delito y si hay méritos para, luego, abrirle una investigación formal a la congresista.



Según la Universidad Externado, que contactó a un perito para revisar el documento de grado presentado por la congresista, hay en al menos cinco casos con "los elementos necesarios para la existencia de una infracción al derecho de autor, consistente en la reproducción o copia de elementos originales y protegidos de las obras mencionadas".



No obstante, Arias asegura que es inocente y que no cometió plagio alguno.



(Le puede interesar: 'No he cometido plagio alguno': Jennifer Arias)



Al informar sobre el plagio de Arias, la universidad también anunció que remitiría el expediente a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General, para las acciones a las que hubiera lugar, así como al Consejo de Estado para lograr la invalidación de su título.



"De conformidad con la normativa y jurisprudencia vigentes, y en razón de los hechos evidenciados, la Universidad acudirá ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitarle al Consejo de Estado que anule los títulos referidos, y remitirá a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación la documentación pertinente, para lo correspondiente", dijo la Universidad.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia

-Una jornada cargada de gestos de paz en aniversario del acuerdo



-Por conflicto de interés piden sortear nuevo conjuez en caso sobre aborto



-Los detalles de la investigación tras la muerte de Mauricio Leal y su madre