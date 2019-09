Jalón de orejas de la Corte a testigos y abogados de caso contra Uribe

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó la atención de las partes que participan en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal.

En una carta firmada por el magistrado Cesar Augusto Reyes se advierte a las partes sobre las declaraciones que han dado en los medios de comunicación algunos de los testigos del caso.



Y señala el magistrado que la reserva sumarial no solo la deben cumplir los funcionarios judiciales sino todos los sujetos procesales.

“El principio de la reserva sumarial (…) No es ni puede ser letra muerta”, se lee en la carta que afirma además que las violaciones a la confidencialidad del proceso tienen consecuencias nocivas.



Igualmente el magistrado advirtió que quienes no respeten la reserva podrían ser multados con entre uno y cinco salario mínimos.



Y añadió que la ley tiene amplias facultades para que los jueces sancionen a quienes "afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos".



En concreto exhorta a los abogados del expresidente Álvaro Uribe, del congresista Álvaro Hernán Prada, al representante de la parte civil, a la delegada de la Procuraduría y a todos los testigos a "que se abstengan de suministrar información relacionada con sus testimonios o actuaciones".



El caso está relacionado con la supuesta manipulación de testigos para que cambiaran sus declaraciones a favor del exmandatario.



