El abogado Jaime Lombana se refirió este viernes a las disculpas públicas que ofreció el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares a sus ocho colegas de la Sala Plena por el escándalo que originaron unas declaraciones rendidas el pasado 11 de noviembre, cuando estaba explicando a medios de comunicación la decisión que tomó ese alto tribunal en relación con una tutela clave en el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



(En contexto: Magistrado se disculpa por sugerir que expresidentes llamaron a sus colegas)

"Las excusas presentadas por el magistrado Alejandro Linares pueden reconocer un error, pero el doctor Linares cometió delitos que ofendieron la dignidad de la Corte Constitucional y el bien jurídico de la administración pública y de justicia", señala Lomba en un video a la opinión pública.



El abogado, quien es uno de los apoderados del expresidente Uribe, dijo que "Linares sirvió de instrumento de un gran determinador, que es Juan Manuel Santos", y "quebrantó el principio de imparcialidad que deben mantener los jueces y la Corte ante cualquier ciudadano que accione ante su jurisdicción".



(Lea también: Uribe pide a Fiscalía inspección del WhatsApp de Juan Manuel Santos)



Para Lombana, el magistrado del alto tribunal "violentó esa imparcialidad", por lo que afirmó que "debería renunciar a su cargo".



"La administración de justicia debe dar cuenta de ese comportamiento disvalioso y ofensivo para con la convicción de los colombianos de que en las Cortes se falla en derecho y no de manera parcial determinada por su amiguito íntimo Juan Manuel Santos (sic)", agregó.



(En contexto: Uribe denuncia a Santos y a magistrado Linares por llamadas)

El doctor Linares cometió delitos que ofendieron la dignidad de la Corte Constitucional FACEBOOK

TWITTER

Lombana se refiere a la entrevista en la cual Linares sugirió que algunos de sus colegas recibieron llamadas de los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria. Estas declaraciones originaros no solo la molestia sino una denuncia en su contra, y en contra del expresidente Santos, por parte de la defensa de Uribe.



Los apoderados del expresidente Uribe incluso han dicho que este episodio debe ser investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural tanto del expresidente Santos como del magistrado Linares.



(Le puede interesar: Iniciativa que beneficia a reclusas cabeza de hogar se la juega en la Corte)

La disculpa de Linares

En un comunicado, el magistrado Alejandro Linares explicó así lo sucedido: "Frente a preguntas específicas sobre si los expresidentes Gaviria y Santos habían hecho llamadas a magistrados de la Corte, respondí de forma ambigua que tenía entendido que algunos de mis colegas habían recibido llamadas, pero que no me constaba personalmente".



Y agregó: "Reitero, como lo señalé en mis diferentes respuestas en la mencionada ronda de medios, que no me consta personalmente que mis colegas hubiesen sido contactados por parte de personas ajenas a esta institución, ni tengo razón alguna para pensar que su imparcialidad e independencia se hubieran visto comprometidas en forma alguna en este caso particular".



(Lea también: Demanda cuestiona apartes de la reglamentación de las curules de paz)

No me consta personalmente que mis colegas hubiesen sido contactados por parte de personas ajenas a esta institución FACEBOOK

TWITTER

El magistrado aseguró que "la interpretación dada por ciertas personas a mis declaraciones a los medios no se compadece con la majestad de la justicia, ni con la rigurosa deliberación jurídica y el profundo y serio debate surtido en este caso".



Y, por ello, ofreció "disculpas públicas a mis colegas magistradas y magistrados de la Corte Constitucional y a los mencionados expresidentes de la República, quienes se han visto enfrentados a críticas y juicios de valor por parte de algunos sectores de la opinión".

ELTIEMPO.COM Y REDACCIÓN JUSTICIA