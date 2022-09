La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para estudio el caso por el asesinato, el 13 de agosto de 1999, del periodista crítico y mediador humanitario Jaime Hernando Garzón Forero.



La petición para que este crimen fuera investigado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos había sido hecha desde 2011 por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).



De acuerdo con esas organizaciones, en este caso hay una sustancial impunidad por lo que consideran necesario un pronunciamiento de fondo que establezca la responsabilidad internacional del Estado colombiano.



En el informe de admisibilidad del proceso, la CIDH señaló que si bien se han producido investigaciones penales y decisiones contencioso administrativas, "han trascurrido 23 años desde el momento del crimen sin que se haya identificado, investigado y juzgado a todos los responsables de su asesinato, 'ni mucho menos indagado sobre todos los posibles responsables intelectuales dentro de la cadena de mando militar y civil' ", destacaron el Cajar y la CCJ en un comunicado.



Jaime Garzón fue asesinado en agosto de 1999. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Sobre las investigaciones penales, la CIDH subrayó que “esta carga debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como una gestión de intereses de particulares o que dependa de la iniciativa de estos ni de la aportación de pruebas"; igualmente recordó que “la Corte Interamericana ha establecido que la obligación de investigar incluye a la totalidad de los autores materiales e intelectuales, así como a eventuales encubridores”.



El Colectivo de Abogados y la CCJ añadieron que tras este informe de admisibilidad, se otorga a cada una de las partes un término para presentar sus alegaciones por escrito.



"Las organizaciones y las víctimas celebramos la llegada del caso a esta instancia internacional como un paso importante para el restablecimiento de los derechos vulnerados a la familia de Jaime Garzón y a la sociedad colombiana. También lo valoramos como un aliciente para la lucha histórica de la familia de Jaime Garzón Forero por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", destacaron las organizaciones.



Llamado a la Fiscalía

El Cajar y la CCJ también le pidieron a la Fiscalía identificar a todos los determinadores, agentes del Estado y civiles que cometieron este crimen.



"Es necesario que esta entidad reanude las investigaciones sobre el posible concierto para delinquir agravado que se gestó para encubrir a los verdaderos responsables, desviar las investigaciones y asegurar la impunidad", sostuvieron las organizaciones.



Y añadieron: "Es claro que quienes desviaron la investigación no incurrieron solamente en los delitos de fraude procesal y falso testimonio, como lo aseguró en su decisión la Fiscalía para inhibirse de seguir conociendo estos hechos bajo el argumento de que se trataba de delitos prescritos. Si la investigación realizada por esta entidad se adecuara a un enfoque macrocriminal, tendría a su alcance los elementos indiciarios y el material probatorio para esclarecer que hicieron parte de un entramado que ideó, ejecutó y encubrió el asesinato de Jaime".



Análisis al proceso en la JEP

Las organizaciones indicaron así mismo que la CIDH también tendrá la oportunidad de hacer seguimiento al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en relación con este caso.



"En esta decisión señaló que no puede pronunciarse sobre su eficacia ya que este es un debate de fondo. A futuro deberá decidir si es o no un escenario favorable para la satisfacción de los derechos de los familiares de Jaime Garzón Forero", destacaron.



Recordaron que las víctimas están acreditadas ante la JEP pero como no existe un macrocaso por el homicidio de Garzón, han estado participando ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que conoció los sometimientos del excoronel del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo y el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez Martínez. "Sobre ellos, se ha evidenciado que ninguno ha realizado aportes significativos a la verdad", concluyeron.

