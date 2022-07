La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó una petición de libertad que había elevado el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, condenado a 14 años de prisión por el ‘carrusel de la contratación’, y quien enfrenta otro juicio igualmente por presuntos actos de corrupción en contratos.



La petición de su defensa, elevada el 11 de julio de 2022, decía que Moreno era merecedor de libertad provisional por vencimiento de términos, dado que desde que se hizo la audiencia preparatoria en ese segundo proceso, el 24 de agosto de 2021, a la fecha, han pasado más de 300 días sin que se emita sentencia.



Con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, la Corte Suprema dijo que esto no es cierto.



“Los presupuestos sobre la necesidad de la medida de detención expresados por la Sala de Instrucción mantienen vigencia en la actualidad. En conclusión, no resulta viable acceder al pedido elevado por la defensa”, dijo.



Por un lado, dijo que no resulta viable aplicar las causales de libertad que fija la ley en el sistema acusatorio, para los casos que se adelantan bajo la Ley 600 de 2000, como el caso de Moreno.



“En razón de los delitos por los que se procede, la medida de aseguramiento no podrá ser sustituida por una no privativa de la libertad de las previstas en el literal b del artículo 307 de la ley 906 de 2004, pues tanto en el artículo 313 de esa normativa, como en el 357 (de la ley 600 de 2000) la cautela procedente es la detención preventiva.



