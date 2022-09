La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó una decisión de julio pasado en la que se negó la libertad del exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, quien está condenado a 14 años de prisión por el 'carrusel de la contratación' y está en juicio por otro caso de presunta corrupción relacionado con un convenio sobre ambulancias en Bogotá.



Moreno no está pagando esa condena sino que tiene una medida de aseguramiento que por ese otro caso que, dijo la Sala, empezó a ser efectiva únicamente desde el 28 de junio de 2021, por lo que vence en esa misma fecha en 2023 y, por eso, no es merecedor de la libertad condicional en ese expediente, contrario a lo que pedía su defensa.

En segunda instancia, la Sala Penal dijo que las medidas de aseguramiento tienen por regla general un año y se pueden extender, en algunos delitos, por dos años, "con mayor razón cuando se trate de procesos cuyo juzgamiento compete a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en el que no interviene el acusador".



"En el caso que se examina, Néstor Iván Moreno Rojas, acusado por dos delitos contra la administración pública, cumple la medida de aseguramiento de detención preventiva desde el 28 de junio de 2021, como se indicó en los antecedentes; por tanto, la vigencia de esta solo expirará en esa misma fecha del año 2023", dice la decisión.



Por eso, la Sala decidió confirmar el fallo de la Sala de Primera Instancia "que negó la solicitud de libertad formulada en favor del procesado, primero, porque no le es aplicable por favorabilidad el numeral 6 del artículo 317 del C.P.P./2004, y, segundo, porque no se han agotado los dos años de vigencia de la medida de aseguramiento prevista para los delitos contra la administración pública".



