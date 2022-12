La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le impuso una pena de 25 años de prisión a Luciano Marín Arango, más conocido como 'Iván Márquez', exjefe de las Farc y hoy al mando de la disidencia llamada 'Segunda Marquetalia', por el asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino, perpetrado el 16 de marzo de 2002 en Cali.



Por este emblemático caso, 'Márquez' había sido condenado en primera instancia el 29 de diciembre de 2011 junto a Rodrigo Londoño, Noel Mata Mata y Pablo Catatumbo, pero en 2013, el Tribunal Superior de Cali, los había absuelto. ¿Qué pasó ahora?



Ante la absolución, la Procuraduría solicitó en 2013 a la Corte Suprema de Justicia que examinara el caso en un recurso de casación. El trámite estuvo quieto por años y luego, con la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el acuerdo de paz, se remitió el expediente a esa justicia.



No obstante, el 15 de diciembre de 2021, la magistrada relatora de la Situación Territorial de la región de Urabá de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción

Especial para la Paz devolvió el caso a la Corte Suprema de Justicia al estimar que el mismo no estaba priorizado.



Ante ello, la Corte Suprema decidió estudiar el caso de 'Iván Márquez', quien es desertor del proceso de paz y fue expulsado por la justicia de paz, y advirtió que no podía seguir haciéndolo frente a Rodrigo Londoño, a Noel Matta Mata y a Pablo Catatumbo porque estas personas se acogieron al proceso de Paz y la competencia le corresponde a la JEP.

La responsabilidad de Márquez

Monseñor Isaías Duarte Cancino. Foto: Archivo EL TIEMPO



Al estudiar el caso de fondo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió dejar viva la condena de 25 años de prisión que fue dictada en primera instancia, al indicar que el Tribunal incurrió en múltiples errores de valoración de las pruebas del expediente que evidenciaron que el crimen del religioso fue ordenado por el Secretariado de las entonces Farc.



Uno de esos fue el testimonio de Jorge Eliécer Romero Salgado, alias Careniña, quien "fue claro al expresar que el homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino sí fue concebido e ideado por el cuadro de mando de las Farc, al que pertenecía Luciano Marín Arango y que, por ende, sí es predicable de él la responsabilidad penal que declaró demostrada el Juez de primera instancia".



La Corte dijo, además, que si bien 'Márquez' fue acusado en calidad de determinador del homicidio de Duarte, eso no impide que ahora declare su responsabilidad como "autor mediato, por ser uno de los cabecillas de las Farc-Ep concretamente por su pertenencia al “Secretariado” de aquella organización, órgano que impartió las instrucciones para que se cometiera el crimen".

La Sala reseñó cómo monseñor Isaías Duarte Cancino, en su condición de arzobispo de Cali (Valle del Cauca), "criticaba y censuraba el comportamiento de las Farc" en sus prédicas religiosas y comunicados en los que reclamaba por ataques a la población civil y secuestros ordenados por dicho grupo.



'Careniña' dijo que escuchó en el campamento las molestias del 'Mono Jojoy' sobre lo que expresaba la "gente de la iglesia" y que por eso se pensaba atentar contra ellos". Y luego explicó que Ever Fredy Mejía, alias Coquimbo, le contó que alias Millón había sido la persona que organizó todo para dar muerte a monseñor Isaías Duarte y que, para ello se valieron de una "oficina de sicarios".



Pablo Catatumbo Foto: Prensa Comunes

Además, precisó que a su salida del campamento fue enviado a Cali para definir su situación y allí se puso en contacto con 'Coquimbo' y se encontró con 'Millón', por lo que pudo escuchar cuando ellos dos comentaron que "eso había salido bien (…) y dijeron que 'Pablo Catatumbo' va a pagar".



Igualmente, dice la decisión, Julio Rodrigo Iriarte Fernánde, alias Julita, también declaró que fue el Secretario el que ordenó el asesinato, que fue luego perpetrado por los frentes 30 y 6 y el Bloque Móvil 'Arturo Ruíz' que lideraba Pablo Catatumbo.



"Abundante prueba confluye para establecer que 'Pablo Catatumbo' impartió la orden final para concretar el homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino, crimen que ya había sido dispuesto por el Secretariado y para ello suministró el dinero para contratar a los sicarios que llevaron a cabo la misión", dice el fallo.

La decisión de 72 páginas asegura que las pruebas también evidencian que Márquez, como integrante del Secretariado, tuvo vinculación por el crimen por la línea de mando descendente.



"Sin duda, al tratarse de una organización debidamente jerarquizada y organizada bajo claros y precisos mandatos impartidos por el Secretariado, se podría esperar que las órdenes y operaciones del grupo se desarrollaran bajo una estricta lógica de mando, cuyas actuaciones de mayor resonancia y connotación solo las podía autorizar el más importante órgano decisorio", dice la Corte.



