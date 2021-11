¿Gobierno desacató orden de juez frente a la ley de garantías?

El presidente Iván Duque anunció ayer que será firmada la ley de presupuesto aprobada en el Congreso y que incluye una modificación a la ley de garantías, que no entraría en vigencia para el proceso electoral que se avecina.



Sobre ese artículo puntual hay fallada una tutela que ordena que no se aplique la modificación durante los siguientes 30 días a la sanción de la norma. A lo que Duque respondió que un juez de la República no puede ordenarle al presidente qué debe o no objetar.

En entrevista con Noticias RCN, Duque expresó: “Un juez de la República no le puede decir a un presidente qué debe objetar o qué no debe objetar porque eso sería violar la constitución colombiana. Nosotros firmamos la ley y la firmamos con ese artículo y se hará todo el proceso judicial que corresponda en el debate sobre ese artículo”.



Insistió que se seguirán todos los pasos legales en el caso.



El abogado Francisco Bernate le dijo a este diario que al ser una orden de un juez se debe acatar al margen de cualquier consideración.



Y el jurista Marlon Fernando Díaz indicó que el caso sí es competencia del Juez de Circuito, pero que no se acreditó la lesión ni amenaza a los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad electoral, máxime al suspender los efectos de un trámite legislativo que aún no era ley para ese momento.



"Veo improcedente el desacato, por las mismas razones. Es un caso incluso dónde podría proceder, excepcionalmente, una tutela contra tutela", dijo Díaz.



A su turno el director Departamento Administrativo de la Presidencia Víctor Muñoz afirmó que la sanción de la ley 2159 es fundamental para la inversión social en el país.



"El fallo del Juez no ordena la NO firma de la ley, constitucionalmente NO puede hacerlo. Se tomarán medidas previstas en la constitución y en esa misma ley para defender la inversión en las regiones" escribió en sus redes sociales.

En todo caso con la sanción de la norma no se entró en ningún desacato, pues la orden del juez, de hecho plantea que los efectos de la tutela empiezan a correr luego de esa sanción.



El Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá resolvió amparar de forma transitoria los derechos al debido proceso e igualdad, y ordenó entonces al Presidente y a los representantes legales de las entidades del orden nacional y del sector descentralizado territorialmente abstenerse de dar aplicación a la modificación a la ley de garantías.



Esta restricción, aclaró el fallo, solo estará vigente hasta que la Corte Constitucional conozca de la demanda de acción pública de inconstitucionalidad que presentará el accionante; por ese motivo, la medida de freno a "la celebración de los convenios interadministrativos, la ejecución de recursos públicos, la no participación, promoción y destinación de recursos públicos de las entidades a su cargo (...) estará vigente por el término improrrogable de 30 días hábiles siguientes a la publicación de la ley, dentro de los cuales no se computará el periodo que comprende la vacancia judicial".



Así las cosas lo que sigue es que el demandante y las demás personas interesadas en el tema presenten ante la Corte Constitucional sus respectivos recursos para argumentar las razones por las que la norma se debe caer.



El juez dejó claro que si el demandante no presenta ese recurso ante la Corte o si el alto tribunal no asume su conocimiento, la medida cautelar perderá su efecto.



Así las cosas de fondo el debate tendría que darse en la Corte Constitucional ante quien el demandante, el ejecutivo y el Congreso tendrían que presentar sus argumentos.



Analistas consultados señalaron que será muy difícil que se de una decisión de la Corte antes de que se empiece a aplicar la norma, pues la vacancia judicial inicia a mediados de diciembre y la justicia regresaría a mediados de enero cuando ya se estaría aplicando la reforma.

