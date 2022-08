El presidente de la República, Iván Duque, se despide del cargo luego de cuatro años de una relación agridulce con la Corte Constitucional, que tomó múltiples decisiones judiciales que fueron en contravía de los intereses del mandatario sobre asuntos clave como el aborto o la cadena perpetua, que era un proyecto bandera de la bancada oficialista, entre otros.



Aunque la Corte Constitucional respaldó al Presidente con el eje central de las medidas del estado de emergencia por la pandemia de covid-19, que marcaron el mandato de Duque, también emitió decisiones con fuertes críticas al manejo institucional en asuntos como, por ejemplo, la seguridad de los excombatientes de las Farc.



EL TIEMPO le explica algunas de estas decisiones.

Estado de cosas inconstitucional por seguridad de ex-Farc

Facebook Twitter Linkedin

Sepelio de un excombatiente de las Farc. Imagen de archivo. Foto: Joaquín Sarmiento. AFP

El 27 de enero de 2022, el alto tribunal declaró que hay un bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad para las personas que firmaron el acuerdo de paz, que dejaron la guerrilla de las Farc y que están en proceso de reincorporación y hacen parte del Partido Comunes. Po eso declaró un estado de cosas inconstitucional (ECI).



La decisión tuvo en cuenta el alto número de firmantes de paz asesinados, 303 hasta finales de 2021 según Naciones Unidas, y declaró una violación masiva de derechos en materia de seguridad, dictó órdenes estructurales a múltiples entidades del Estado y ordenó crear una Sala para hacer seguimiento a esa decisión desde la propia Corte.



(Lea el contexto: Acuerdo de paz: Corte declara vulneración masiva en la seguridad de ex-Farc)



Entre esas órdenes está cumplir con las garantías de seguridad previstas en el acuerdo de paz para facilitar la reinserción, garantizar el presupuesto de protección para los firmantes y para aquellos dedicados al liderazgo político, así como implementar un plan estratégico, hacer una reevaluación del riesgo, entre otros.



Al momento de salir Duque del cargo, la Corte estudiaba la posibilidad de declarar un ECI sobre la situación de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos en el país. El caso está en manos de la magistrada Cristina Pardo.

Extensión del ECI carcelario a las estaciones de policía

El 4 de abril de 2022, la Corte Constitucional extendió a los centros de detención transitoria, como estaciones de policía y las URI, el estado de cosas inconstitucional que fue declarado desde 1998 en las prisiones del país, que fue reiterado en 2013 y 2015, luego de encontrar una crítica vulneración de derechos de las personas que allí se encuentran.



(Lea: Corte declara violación masiva de derechos en URI y estaciones de Policía)



El fallo contiene una serie de órdenes a corto y largo plazo que van desde el traslado de personas condenadas que todavía están allí a prisiones, hasta la construcción de nuevas cárceles y la adecuación de nuevos lugares con condiciones de dignidad.



En total son 29 órdenes, también dirigidas a entidades territoriales que tienen a cargo estos lugares, para solucionar este problema en máximo seis años.

Facebook Twitter Linkedin

Visita de la Defensoría a un centro de detención transitoria. Imagen de archivo. Foto: Defensoría

Tumbó suspensión de Ley de Garantías

El 5 de mayo de 2022, la Sala Plena tomó una de las decisiones trascendentales del año: tumbó una reforma aprobada por el Congreso, ampliamente defendida por el presidente Duque, que suspendió la Ley de Garantías permitiendo que en toda la contienda electoral la Nación pudiera celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación.



La Corte fue más allá y le dio efectos retroactivos a su decisión por lo que todos los convenios que se firmaron quedaron sin piso y deben ser liquidados. El fallo, además, hizo duras críticas al Congreso por emitir una ley a sabiendas de que era abiertamente inconstitucional.



(Lea: Ley de Garantías: Corte tumba reforma y ordena liquidar contratos en curso)



“Esta violación, además, fue flagrante porque no había duda sobre los trámites constitucionales exigidos para modificar una ley estatutaria y la prohibición de incluir en una ley anual de presupuesto una materia estatuaria; ni respecto al contenido estatutario del referido enunciado", dice ese fallo.

La pandemia: sí y no

El alto tribunal respaldó la declaratoria de emergencia carcelaria, que fue el primer decreto expedido en la pandemia de covid-19 y, luego, más de 100 normas que permitieron al Gobierno actuar de manera expedita para atender las múltiples necesidades urgentes que aparecieron junto con el virus.



En total, la Corte solo tumbó siete normas y condicionó 26 más e hizo ajustes parciales a otras tantas. Entre los que se cayeron están decretos que disponían la suspensión de términos en trámites de extradición durante la emergencia, las funciones jurisdiccionales dadas a los procuradores de familia para conocer los procesos de adopción y un cambio de reglas en materia de cotizaciones en pensiones.



(Lea: Corte tumba decreto que permitió alivio en aporte a pensión)



Ese decreto había permitido que Colpensiones asumiera las pensiones de retiro programado de un salario mínimo de los fondos privados. También se cayó un decreto que daba un alivio para el pago en el servicio de agua para los estratos 1, 2 y 3; así como uno que regulaba temporalmente la terminación unilateral de contratos y uno más sobre la compra de acciones de empresas privadas que luego podrían ser enajenadas.

En febrero de 2022, la Corte se pronunció sobre los casos de niños que vieron afectado su derecho a la educación por la pandemia, por falta de recursos para computadores y acceso a internet, y ordenó al Ministerio de Educación y a las entidades territoriales implementar un plan o una serie de estrategias para evaluar a nivel nacional y territorial el impacto que ha tenido la pandemia en el servicio de educación, en los docentes y en los estudiantes.



Ese fallo ordenó tomar medidas para “reducir la brecha que se amplió con la pandemia en materia educativa, a través de acompañamiento psicológico, nivelación de contenidos, reducción de las cifras de deserción, y focalización de la estrategia de conectividad en las zonas donde habitan niños, niñas y adolescentes en situaciones de mayor vulnerabilidad, entre otros".



(Lea: Corte ordena evaluar impacto de la pandemia en el servicio de educación)



De otro lado, en otra tutela, la Corte regañó al Gobierno por no aplicar la legislación vigente en materia de habeas data en la construcción de la aplicación CoronaApp, que fue requerida a todo ciudadano que quisiera entrar a un aeropuerto durante la pandemia y ordenó borrar los datos personales de las personas que presentaron la tutela.



Y, entre otros, la Corte falló la llamada tutela de las ‘rebelión de las canas’, advirtiendo que algunas medidas tomadas para el aislamiento de mayores de 70 años restringieron de manera desproporcionada sus derechos al construirse exclusivamente con un criterio etario.



(Lea: 'Rebelión de las canas': Gobierno debe abstenerse de restricciones por edad)

El aborto, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido

Facebook Twitter Linkedin

Protesta por la despenalización del aborto Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

La Corte Constitucional también tomó durante el periodo del presidente Duque varias decisiones a las que su gobierno se opuso cuando estaban en debate y después que fueran emitidas.



Por ejemplo, en febrero de 2022, el alto tribunal despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 24 de gestación, en un fallo que representó un triunfo para los derechos de las mujeres a decidir, luego de años de litigio ante ese alto tribunal.



La decisión fijó ese plazo, al advertir que después del mismo, hay una mayor probabilidad de vida autónoma extrauterina. Cuando la decisión salió, el presidente Duque criticó a la Corte y aseguró que las decisiones que tienen que ver con “el orden de una sociedad” no podían ser tomadas por cinco personas (en alusión a los magistrados).



(Lea: Histórico: Corte Constitucional despenaliza el aborto hasta la semana 24)



En marzo la Corte emitió un comunicado exigiendo respeto a sus decisiones judiciales, recordando cuáles son las funciones que tiene el alto tribunal y las mayorías que contempla la ley para la definición de casos. "Deslegitimar los fallos de los jueces constituye, sin duda, un paso previo a su desacato. Y el desacatar los pronunciamientos de los jueces sólo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho”, dijo el alto tribunal.



EL TIEMPO confirmó entonces que la declaración también fue emitida por las críticas a otras decisiones judiciales como la ampliación de la eutanasia a pacientes no terminales.



Este fallo se emitió en julio de 2021 señalando que no será delito el procedimiento cuando este sea efectuado por un médico, realizado “con el consentimiento libre e informado, previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto, y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”.



(Lea: En duro pronunciamiento, Corte Constitucional exige respeto a sus fallos)



Bajo esos mismos parámetros, en mayo de 2022, la Corte despenalizó el suicidio médicamente asistido, en una decisión histórica. En el caso de la eutanasia, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, pidió la nulidad de la decisión, la cual fue negada por el alto tribunal.

Freno al glifosato

Facebook Twitter Linkedin

Así se desarrollaba la aspersión aérea de glifosato. Imgen de referencia- Foto: Archivo EL TIEMPO

A comienzos de 2022, la Corte Constitucional frenó en seco el avance de uno de los pasos que son necesarios para que Colombia pueda volver a usar glifosato para asperjar cultivos de uso ilícito, una de las pretensiones principales que se propuso el gobierno Duque al llegar a la Casa de Nariño en 2018.



El alto tribunal tumbó la resolución con la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) había dado su visto bueno al Plan de Manejo Ambiental que presentó la Policía Nacional para el programa, al señalar que esa hoja de ruta fue presentada sin la debida participación de las comunidades, como se exigía.



(Lea: Glifosato: Corte tumba plan de manejo ambiental y ordena consulta previa)



La Corte dijo que la Anla no podía tomar decisión alguna sobre el plan sin hacer una consulta previa con todas las comunidades étnicas susceptibles de verse afectadas con la actividad de aspersión y le dio parámetros estrictos al Ministerio del Interior para realizar la citada consulta.

La pena perpetua y los delitos sexuales

En septiembre de 2021, el alto tribunal tumbó una de las propuestas de campaña del presidente Duque y una de las primeras iniciativas que logró que prosperara en el Congreso: la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en Colombia. El alto tribunal dijo que la medida violaba el principio de la dignidad humana, que es un eje definitorio de la Constitución de 1991.



(Lea: Los argumentos de la Corte para tumbar la pena perpetua a violadores)



De otro lado, la Corte dio su visto bueno a otro proyecto de ley aprobado por el Congreso que, como la pena perpetua, había recibido muchas críticas de expertos: una normativa que declaró imprescriptible la acción penal para casos de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, así como el incesto.



Aunque instituciones como la Fiscalía estaban en contra, el alto tribunal le dio su pleno respaldo. Esa ley también declaró imprescriptibles los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, lo cual no fue objeto de polémica.



(Lea: Corte avala ley que declaró imprescriptibles delitos sexuales a menores)

Facebook Twitter Linkedin

Sala plena de la Corte Constitucional. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

El Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque fue una de las normas más revisadas por la Corte Constitucional en estos cuatro años con al menos diez sentencias en las que se tumbaron elementos claves.



Por ejemplo, se cayó un artículo que fijaba una tasa para poder hacer consultas previas y otros dos que crearon contribuciones a favor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



(Lea: Las 4 tasas y tributos que Corte tumbó del Plan de Desarrollo de Duque)



Igualmente, la Corte tumbó la sobretasa por kilovatio de energía para estratos 4, 5 y 6 y dos artículos que regulaban los aranceles establecidos a la importación de textiles y otro más sobre el reparto notarial.



Uno de los fallos más importantes se dictó en agosto de 2021, cuando la Corte tumbó un artículo del Plan de Desarrollo 2018-2022 que fijó los parámetros del llamado 'Piso de Protección Social' para las personas a que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo.



(Lea: En nuevo fallo, Corte ordena regular el piso de protección social)



Por la importancia del tema, el alto tribunal difirió los efectos de su decisión hasta el 20 de junio de 2023 para que el Congreso tenga tiempo de regular este asunto.

Las objeciones a la Ley de la JEP

En mayo de 2019 la Corte zanjó un amplio debate que se dio sobre la ley estatutaria que reglamentó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y negó las objeciones que el presidente Duque presentó. La decisión dijo que la normatividad sí tuvo los votos necesarios en el Congreso, lo que obligó al mandatario a sancionar la ley.



(Lea: Corte Constitucional entierra las objeciones de Duque a ley de la JEP)



De otro lado, durante este mandato hubo una amplia discusión sobre las curules de paz, que cobraron vida por una decisión de tutela de la Corte Constitucional y que ordenaron la promulgación de la normatividad.



El Gobierno presentó un recurso de nulidad contra la decisión, lo cual provocó una andanada de críticas que llevaron a que en un solo día la petición se retirara.

Control fiscal y otros fallos económicos

Facebook Twitter Linkedin

Sala Plena Corte Constitucional 2022. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

En 2019, la Corte Constitucional hundió por completo la ley de financiamiento, que era una de las leyes claves para el gobierno de Iván Duque.



Igualmente, tumbó en junio de 2022 un apartado de la Ley que impulsa el emprendimiento en Colombia que le daba la protesta para elaborar la reglamentación de las condiciones técnicas que definen la franquicia, así como las obligaciones y el régimen de responsabilidades.



Además, la Sala Plena tumbó 24 artículos del decreto ley 403 de 2020 para reglamentar elementos de los procesos de responsabilidad fiscal que fue expedido por el presidente Iván Duque luego que se le otorgaran para ello facultades extraordinarias en una reforma constitucional de 2019 que, a su vez, modificó el régimen de control fiscal en Colombia.



(Lea: Corte tumba cambios del gobierno Duque al proceso de responsabilidad fiscal)



Y tumbó varios artículos de una ley que decía que toda sanción fiscal que emitiera la Contraloría contra servidores públicos, tanto elegidos por voto popular como empleados de entidades públicas, debía ser remitida al Consejo de Estado para un control automático de legalidad.



Se trata de un proceso que si bien empezó a regir en enero de 2021, fue dejado de aplicar por el Consejo de Estado al señalar que este control automático era inconstitucional porque no ofrecía garantías al debido proceso de los sancionados fiscales y era contrario al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Gustavo Petro.

Comunidades afros exoneradas del servicio militar

De otro lado, la Corte Constitucional tomó una histórica decisión en diciembre de 2021 y exoneró a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP) del servicio militar, así como del pago de la cuota de compensación militar.



El fallo extendió en favor de los integrantes de estas comunidades la exoneración que ya contemplaba la ley para las comunidades indígenas, siempre que sean mayores de edad y que acrediten, mediante certificación del Ministerio del Interior, su integridad cultural, social y económica.



(Lea: Servicio militar: niegan reparos de Mindefensa a fallo que exoneró a afros)



En enero de 2022 el Ministerio de Defensa presentó un recurso de aclaración, que fue negado después por la Corte, en el que cuestionaba las implicaciones del fallo alegando que este tenía un impacto profundo en el reclutamiento y que se debían precisar los criterios para acreditar la integridad cultural, social y económica, así como realizar un censo.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @AlejaBonilla