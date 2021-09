Interponen tutela contra el presidente Duque por no escuchar a la oposición

La Sección Primera del Consejo de Estado estudia una tutela que presentó el ciudadano Ariel Quiroga en contra del presidente de la República, Iván Duque, por no haber escuchado a los partidos de oposición en la instalación del Congreso el pasado 20 de julio.



(Le puede interesar: Aníbal Gaviria: Corte confirma medida de aseguramiento en su contra)​

Ese día, cabe recordar, el presidente Duque se fue de las instalaciones del Congreso luego de su discurso y delegó por decreto al Ministro del Interior, Daniel Palacios, para escuchar la replica a la que -por el Estatuto de Oposición- tenían derecho voceros de partidos no oficialistas y que realizaron integrantes de la Alianza Verde, el Partido Comunes y del Pacto Histórico.



Según Quiroga, con esta acción, se vulneraron los derechos fundamentales a la libertad de expresión, al libre desarrollo de la personalidad, a la participación ciudadana y a las garantías de participación y oposición política.



(Le puede interesar: La caída de la cadena perpetua / Opinión)



En criterio de Quiroga, "existe una represión por parte de la mayoría de miembros del Congreso de la República frente a la bancada opositora al Gobierno Nacional, por lo que solicita que se les garantice sus derechos parlamentarios".



El caso quedó en manos de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón quien ordenó notificar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para que responda a esta acción judicial.



(Le puede interesar: ‘Nuestra política criminal es populista y no es coherente’: Cristina Pardo)



Igualmente, se remitió copia de la solicitud de tutela al Presidente del Congreso "para que si a bien lo tiene rinda informes sobre el particular, contando para ello con un término de dos días a partir de la notificación de esta providencia".

justicia@eltiempo.com

En Twitter: justiciaET

Lea más noticias de Justicia

-Encuentran sin vida a teniente secuestrado por las disidencias en Valle



-Los ejes claves para enfrentar la creciente inseguridad en el país



-Tras 26 años, entregan cuerpo de joven desaparecido a sus familiares