En la mañana de este martes, el expresidente Andrés Pastrana y el senador Iván Cepeda acudieron a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para una audiencia de conciliación que solicitó el exjefe de Estado por señalamientos que le hizo el congresista.



(Le dejamos: Corte abre investigación preliminar contra Iván Cepeda tras denuncia de Andrés Pastrana)

La diligencia tiene que ver con la querella que presentó Pastrana contra Cepeda por injuria y calumnia, pues hizo señalamientos de que el exjefe de Estado había recibido plata del paramilitarismo.



"La Corte Suprema de Justicia ha dispuesto iniciar investigación preliminar por los delitos de injuria y calumnia contra el senador Iván Cepeda, quien afirmó -falsamente- que el expresidente Andrés Pastrana Arango recibió dineros de paramilitares y favoreció al paramilitarismo en su gobierno", comentó Pastrana en su momento.



(Le dejamos: 'Ya tengo preparados mis argumentos y mi defensa': Cepeda por investigación en la Corte)

La Corte Suprema de Justicia ha dispuesto iniciar investigación preliminar por los delitos de injuria y calumnia contra el senador Iván Cepeda, quien afirmó -falsamente- que el expresidente Andrés Pastrana Arango recibió dineros de paramilitares y favoreció al paramilitarismo en… pic.twitter.com/p1lgNR7Yfm — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) August 5, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Iván Cepeda - Andrés Pastrana Foto: Milton Díaz. El TIEMPO - Prensa Andrés Pastrana

La cita para esa conciliación se cumplió este 12 de septiembre, y a la salida Iván Cepeda dijo que no se retractó de nada de lo afirmado. "El día de hoy en la querella que instaló el expresidente Pastrana en mi contra no hemos llegado a ninguna conciliación. Él ha solicitado mi retractación y yo me he negado, no tengo nada de qué retractarme ni qué rectificar".



Este proceso se abrió desde que en mayo, en la red social X, Cepeda dijo que "Pastrana habría recibido dineros de los paramilitares para su campaña presidencial. Eso explicaría por qué en su complaciente gobierno el paramilitarismo se fortaleció como nunca antes. Señor Pastrana, explique sus vínculos con la parapolítica, no se haga el loco".



Tras conocer la apertura de un caso en el alto tribunal, Cepeda dijo que iba a preparar sus argumentos para defenderse. Y en esa línea, este martes subrayó que el pleito judicial continuará, y junto a su equipo de defensa seguirá estando a disposición de la Corte Suprema y a lo que disponga el magistrado que está llevando este asunto, que es Héctor Javier Alarcón, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.





Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: