La Corte Suprema de Justicia determinó que será la Procuraduría y no la Comisión de Ética del Senado la que tramite una queja presentada en contra de los senadores Iván Cepeda Castro y Julián Gallo Cubillos por supuestas acciones irregulares sobre los reinsertados de las Farc.



La queja fue presentada el 3 de septiembre de 2020 por Andrea Lucía Rodríguez Oramas, quien también denunció penalmente a los congresistas, asegurando que estos habrían hecho parecer como reinsertados a jóvenes desempleados a quienes se les habría pagado un salario mínimo con recursos del programa de Reinserción para la Paz.



La denuncia asegura que se habría dado una supuesta apropiación de recursos de ese programa “para pagar testigos electorales y hacerlos pasar como milicianos del frente Antonio Nariño, acá en la capital de la República, cuando eran simples jóvenes desempleados de los sectores marginados o vulnerables de varias localidades de Bogotá”.



La denuncia afirma que de ese dinero, un porcentaje habría salido para el sostenimiento del partido Farc, hoy Comunes, y otro para Cepeda.



El 14 de diciembre de 2020, la Procuraduría ordenó remitir la queja a la Comisión de Ética del Senado diciendo que le correspondía seguir la investigación que fue asignada por reparto, primero a los senadores Santiago Valencia y Carlos Felipe Mejía.



Ambos se declararon impedidos y salieron del caso en junio y agosto de 2021, y el caso quedó en manos del senador Miguel Ángel Pinto Hernández.

El 16 de junio de 2022, Pinto planteó un conflicto de competencias al estimar que era la Procuraduría la que debía llegar el caso por tratarse de conductas que no estarían relacionadas con su función de congresistas y, por ello, el caso escaló a la Corte Suprema de Justicia.



En decisión conocida por EL TIEMPO, la Sala Penal le dio la razón a Pinto y remitió el expediente a la Procuraduría “porque los hechos denunciados no se enmarcan en aquellas conductas que competen a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República”.



“Comoquiera que la conducta que se les atribuye en la queja a los mencionados senadores no guarda relación con su función congresional, la competencia para conocer y resolver lo pertinente sobre la misma es de la Procuraduría General de la Nación, conforme a lo señalado en los artículos 113 y 277 de la Constitución”.



