Corte mantiene archivo de indagación en favor de Iván Cepeda

El 16 de febrero de 2018 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia archivó una indagación que adelantaba en contra del senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos, por una denuncia que interpuso el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



La Corte se inhibió de abrirle investigación formal a Cepeda y, en cambio, compulsó copias para que el expresidente fuera investigado por ese mismo delito. El representante a la Cámara Edward Rodríguez solicitó a la Sala de Instrucción de la Corte reabrir ese caso, pero el alto tribunal rechazó su pedido.



Rodríguez, quien pertenece al Centro Democrático, aseguraba que había nuevos hechos que ameritaban una investigación y que el caso fuera desarchivado.



En un comunicado de prensa, Cepeda señaló que la Sala de Instrucción rechazó la petición ya que Rodríguez no estaba legitimado para pedir la revocatoria del auto inhibitorio que fue dictado en su favor.



Lo anterior, porque esa solicitud sólo la puede hacer el expresidente Álvaro Uribe como denunciante o la propia Corte Suprema de oficio.



En todo caso, la Sala de Instrucción dijo que Rodríguez no aportó “nueva prueba alguna” y que se limitó a ofrecer su “personal punto de vista”, a reflexionar sobre algunas circunstancias y controvertir la decisión.



“Para dejar claro que ello es así, basta con efectuar un recuento de los argumentos ofrecidos por el representante Edward Rodríguez con el fin de explicar que sencillamente no posee vocación alguna para activar un estudio acerca de la revocatoria”, concluyó la Corte, citada por Cepeda.



Ese proceso inició por una denuncia presentada por el expresidente Uribe que aseguraba que Cepeda había incurrido en varios delitos al recoger testimonios en cárceles que lo vinculaban con el paramilitarismo. La Corte se abstuvo de investigar a Cepeda y ordenó investigar a Álvaro Uribe.



Días después, la Corte Suprema abrió otra pesquisa contra el expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos, caso por el cual hoy es investigado. En ese caso, está pendiente definirse una solicitud de preclusión que presentó la Fiscalía.



Sobre la decisión que rechazó el pedido de Rodríguez, Cepeda dijo: "El exsenador Uribe experimenta una nueva derrota en este largo proceso judicial. A través del representante, Edward Rodríguez se buscaba reabrir el proceso que la Corte mediante auto inhibitorio cerró en 2018. Así que fracasa un nuevo intento de buscar a través de procesos judiciales mi muerte política”.



