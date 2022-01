La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir investigación en contra del senador Iván Cepeda, a raíz de una denuncia interpuesta por el representante a la Cámara Edward Rodríguez, por presunto asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados y abuso de función pública.



Según Rodríguez, Cepeda habría intercedido de manera irregular ante el gobierno para obtener salvoconducto, con supuesto apoyo de alias ‘Gabino’, jefe del Eln para ser facilitar de diálogos de paz.



La Corte Suprema encontró, con información de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que Cepeda “desde el año 2015 venía participando en los diálogos exploratorios con el Eln, para lo cual contaba con expresa autorización del Gobierno Nacional”.



Con ponencia del magistrado Héctor Alarcón, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dijo que Cepeda “no incurrió en irregularidad alguna al haber participado en los diálogos de paz que el Gobierno Colombiano adelantó con el grupo guerrillero del Eln por cuanto su comportamiento se realizó con estricto apego a las disposiciones legales, al procedimiento y a las directrices establecidas por el Presidente de la República para este tipo de procesos, que lo autorizaba para actuar en la forma que lo hizo”.



En el proceso se recibieron declaraciones de Rodrigo Rivera, excomisionado para la Paz, y de Juan Camilo Restrepo, exjefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con la guerrilla del Eln, durante el mandato presidencial de Juan Manuel Santos.



Rivera habría dicho a la Corte que Cepeda "siempre" participó en los diálogos con autorización del presidente Santos, como delegatario de este, y no dando asesoría al grupo ilegal.



El senador Cepeda dijo que por estos hechos denunció ante la Fiscalía, en noviembre de 2021, al exalto comisionado para la paz Miguel Ceballos, por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público.



La denuncia se da porque Ceballos le entregó al representante Edward Rodríguez una certificación afirmando que no había información de documento alguno que designara a Cepeda como gestar de paz.



Según Cepeda, entonces, Ceballos dijo, "faltando a la verdad, que no ejercí la labor de facilitador de los diálogos de paz del gobierno del presidente Santos con la guerrilla del Eln. No obstante, la contundencia de los elementos probatorios aportados en la denuncia, no tengo conocimiento de que la Fiscalía haya avanzado en la investigación”, puntualizó Cepeda.



