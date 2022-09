En medio de la ola de críticas contra la ministra de minas y energía Irene Vélez, al Consejo de Estado llegó una demanda contra su nombramiento como jefe de esa cartera.



El recurso fue interpuesto por el ciudadano Harold Sua Montaña y señala que el nombramiento de Vélez fue expedido sin competencia.



Los antecedentes de la demanda tienen que ver con la posesión de Petro e incluso con la instalación del nuevo Congreso.



Según Sua, en la instalación del Legislativo hubo irregularidades que obligaban a rehacerla y con ese propósito había interpesto una tutela contra el Congreso, pero antes de que la misma fuera resuelta, este órgano posesionó a Gustavo Petro como Presidente de Colombia.



Tres días después de su posesión por parte del Congreso, Petro nombró como ministra de Minas y Energía a Irene Vélez Torres.



De acuerdo con el demandante, "las irregularidades alegadas contra el desarrollo de la sesión inaugural del periodo congregacional del 20 de julio de 2022 y de las plenarias de ese mismo día y el 21 de julio desencadenan una invalidez de los actos a través de los cuales los ciudadanos congresistas pueden comenzar a desempeñar sus funciones, o en su defecto de los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, ante quienes Gustavo Francisco Petro Urrego tomó posesión al cargo de Presidente de la República".



Para él, Petro no podía posesionarse ante el Congreso sino que debió hacerlo ante la Corte Suprema. "Mientras dichos reparos todavía no acontezcan, Gustavo Francisco Petro Urrego carece de competencia para expedir cualquier acto administrativo, incluido el que dio lugar al nombramiento de la referencia".



Es decir, para Sua no tiene validez la posesíon de Petro ante el Congreso y, por tanto, tampoco la tiene el nombramiento que luego hizo de Vélez.



Su recurso llegó al Consejo de Estado el pasado 30 de agosto y por reparto le correspondió a la magistrada Rocío Araújo estudiar inicialmente si su demanda puede ser admitida para un estudio de fondo.

