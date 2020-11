¿Quién debe investigar a los magistrados eternos?

La primera decisión que tendrá que tomar el fiscal Daniel Hernández, en la investigación contra los magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, es establecer si él es competente para llevar el caso o si debe enviarlo a la Comisión de Acusación de Investigación de la Cámara de representantes.

En una decisión de tres páginas el fiscal general Francisco Barbosa le asignó a Hernández la compulsa de copias hecha por la Corte Suprema a el 21 de octubre para que los magistrados fueran investigados por seguir tomando decisiones a pesar de que sus periodos en la Sala Disciplinaria terminaron hace cuatro años.



Ocho días después de la compulsa los llamados magistrados eternos radicaron un oficio a la Fiscalía en el que piden que se inhiba de abrir cualquier investigación pues por su fuero constitucional consideran que deben ser investigados por la Comisión de acusación.



El abogado Carlos Gilberto Gómez Cifuentes considera que la investigación debe ser enviada a la Cámara de Representantes.

Y añadió que el hecho de que se cuestione que llevan en el cargo 12 años o que se hubiera acudido a modificaciones al reglamento o algún otro tipo de situación diferente para permanecer en sus despachos, no hace que pierdan su fuero que está fuera de la órbita de la Fiscalía.



El Penalista Marlon Fernando Diaz coincidió en que la Fiscalía no es competente; “al menos hasta la sentencia de la Corte Constitucional mantenían el fuero. Y desde el punto de vista Administrativo no podían abandonar su cargo. Los debe investigar su Juez natural la Comisión de investigación y acusación de la Cámara”.

Añadió que una vez se acepte su renuncia al cargo por parte del Congreso pierden el fuero pero solo para hechos posteriores a ese momento. “ Todas las investigaciones de hechos o conductas mientras eran Magistrados sigue siendo competencia de la misma Comisión”, dijo.



Y Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, aseguró que en este caso la Corte Suprema de Justicia ya fijó una línea cuando se negó a cumplir una tutela de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, considerando que dos de sus magistrados -Garzón y Sanabria- ya no son magistrados.



En esa decisión, dice Bernate, la Corte remitió el caso a la Fiscalía General, pero además "les dio el tratamiento de dos particulares que estarían usurpando funciones públicas".



Es por lo dicho por la Corte que, para Bernate, el proceso debe quedar en manos de la Fiscalía General de la Nación, "quien debe investigar a estas dos personas, no como funcionarios públicos, no como magistrados, sino como dos particulares".

REDACCIÓN JUSTICIA

