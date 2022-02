Durante cuatro horas y a instancias de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia declaró la precandidata presidencial Ingrid Betancourt, en el marco de una indagación preliminar que se adelanta en contra de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz.



La diligencia se realizó ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana. A su salida, Betancourt señaló que en su criterio la excongresista sí tiene responsabilidad en en relación con retrasos de liberaciones.



"Para mí sí, pero si no es el caso, puede ser una excelente noticia. Le contesté a la magistrada y no quisiera decir nada que pudiera invalidar mi intervención", señaló la precandidata presidencial.



"Es lo que yo pienso, pero soy víctima, no puedo decir que sea objetiva", agregó. Betancourt dijo que la diligencia se centró en hacer "un barrido de todo lo que fue la vivencia en el cautiverio".



"La verdad se va a saber, eso es lo que estamos esperando las víctimas, que haya claridad sobre estos eventos. Solamente tenemos una parte de la información, que es lo que se ha filtrado a los medios", agregó.

La precandidata presidencial se refirió también a un comunicado divulgado por Milton de Jesús Toncel, quien fue conocido como 'Joaquín Gómez', quien dijo que no son ciertas las afirmaciones en el sentido de que Córdoba habría evitado una liberación más temprana de Betancourt del secuestro.



Según Betancourt, ese comunicado es "desafortunado porque eso lo que prueba es que hay una cercanía ahí. Creo que le favorecería mejor un silencio de las Farc que un apoyo en este momento".



¿Qué investiga la Corte?

Se trata de una indagación en la que se investigan múltiples hechos como supuestas cercanías con Álex Saab, señalado testaferro del chavismo en Venezuela, así como por presuntos nexos con la guerrilla de las Farc.



Fue en ese proceso que uno de los exasesores de Córdoba Andrés Vásquez Moreno aseguró que supuestamente la excongresista utilizó con cálculos políticos la liberación de secuestrados, incluido el caso de Betancourt.



"Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones, y tenía un cronograma de las liberaciones especialmente por la jerarquía. Piedad quería que el gobierno de Francia hiciera presión por el intercambio humanitario (canje de secuestrados por guerrilleros presos) y, por eso, que Ingrid no fuera liberada de primera para ella era importante si quería mantener a Francia dentro del proceso de paz", señaló Vásquez, en testimonio revelado por Noticias Caracol.



Y aseguró que Córdoba sí era alias Teodora, la mujer mencionada en los correos que se encontraron en el campamento de 'Raúl Reyes', bombardeado en marzo de 2008.



En este proceso fue citado a declarar como testigo igualmente el representante a la Cámara Jaime Felipe Lozada Polanco, quien es hijo de la excongresista Gloria Polanco, quien fue secuestrada por las Farc. Lozada debe asistir el martes 22 de febrero en la mañana.

