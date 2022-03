La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazan una tutela presentada por la candidata presidencial Ingrid Betancourt en la que pedía que se le otorgara al partido Verde Oxígeno el anticipo de dineros de la campaña, así como que se le asignaran los mismos recursos que al partido Comunes, nacido tras el acuerdo de paz.



Verde Oxígeno recuperó su personería jurídica en virtud de una decisión de la Corte Constitucional que protegió al Nuevo Liberalismo y a otros partidos que se vieron afectados sus derechos por hechos de violencia.



En la tutela, el partido señaló que el fallo dejó un vacío en lo relacionado con la destinación de recursos para la funcionalidad de los partidos, lo que considera habilita una nueva intervención por vía de tutela.



En el proceso, el Consejo Nacional Electoral dijo que en este caso no se han presentado vulneración alguna porque, por resolución se fijará la financiación para el funcionamiento de todos los partidos en campaña, por lo que Betancourt lo que quería era “adelantarse a los hechos”.



Al estudiar el caso, la Sala Civil dijo que no se han vulnerado derechos fundamentales dado que, en estricto sentido, para la fecha en que presentó la tutela, “el Partido Verde Oxígeno no ha elevado ningún tipo de solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, como sí lo han hecho otros, tendiente a formular sus inquietudes sobre la manera en que, serán distribuidos los recursos, el porcentaje que les corresponde y la posibilidad de que, como lo formula en esta acción de tutela, al haber sido su dirigente víctima del secuestro efectuado por las Farc, dicho rubro sea igual al reconocido al movimiento hoy Comunes en el Acuerdo de Paz”.



“Es importante resaltar que, de acuerdo con lo probado por dicho organismo electoral, precisamente, la razón por la que no ha sido expedido la resolución que asigna los recursos para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, obedece a la petición que un partido político precisamente beneficiado con la sentencia SU-257 de 2021”, dice la decisión.



“Situación que, de acuerdo con lo probado, generó que la asesora del citado fondo, el 23 de febrero de 2022, dirigiera solicitud al asesor técnico del Consejo Nacional Electoral, para que la Sala Plena dé las directrices sobre la manera en que debe realizarse la distribución de los recursos, en atención precisamente a los presupuestos contenidos en la sentencia SU 257 de 2021”, agrega el fallo.



Según la Corte Suprema, lo que ha pasado evidencia que, los partidos políticos están habilitados para presentar solicitudes sobre estos aspectos a la autoridad electoral, por lo que no debe hacerse vía tutela en este momento.



“Similares argumentos proceden en relación con la pretensión de, por esta vía, ordenar el pago de anticipos para el funcionamiento de la campaña electoral del Partido Verde Oxígeno, en la medida que, además de que frente a esta postulación no existe un desarrollo en la demanda de tutela, a partir del cual, pueda desprenderse la necesidad de intervención de juez constitucional, dicho movimiento, no acreditó haber presentado alguna petición en tal sentido, ante el Consejo Nacional Electoral”, dijo la Corte.



