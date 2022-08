El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, entregó a la Sala Plena de la Corte Constitucional el informe final que elaboró la entidad sobre lo que sucedió en más de 50 años de conflicto armado colombiano.



(Lea: Tribunal suspende convocatoria para explotación de carbón en el Cesar)



Al encuentro acudió el comisionado Alejandro Valencia y los nueve magistrados de la Corte, que escucharon al padre de Roux hacer una exposición sobre la metodología del documento y los hallazgos y recomendaciones que se hicieron para la no repetición.



(Lea: Admiten demanda contra declaración de los hipopótamos como especie invasora)

"Ustedes que son las mujeres y los hombres de los derechos constitucionales, lo que hemos traído es un esfuerzo de acercarnos al dolor de la Colombia herida", dijo el padre de Roux al indicar que las acciones armadas de las Farc y los paramilitares que se vivieron en todo el país fueron "monstruosas", así como algunos hechos de barbarie cometidos por la Fuerza Pública como los 'falsos positivos'.



"Nosotros no hemos estado buscando quién es más responsable, si tiene más culpa el Estado o la guerrilla", agregó al reiterar que el trabajo realizado no es de carácter judicial, sino una aproximación al dolor de las víctimas.



(Lea: Madre que degolló a sus tres hijos es declarada inimputable: ¿por qué?)



"Llega un momento en que uno dice, cómo es posible que hubiéramos pasado por más de 4.000 masacres y que el país no hubiera reaccionado a esto con vigor. Cómo es posible que tengamos 120.000 desaparecidos. ¿Dónde estábamos los colombianos? Eso es una cosa muy impresionante", señaló.​

Facebook Twitter Linkedin

comisión de la Verdad entrega informe final a la Corte Constitucional Foto: Corte Constitucional

El padre de Roux dijo que hay miles de recomendaciones, pero que lo primero que se señala es que se cumpla la Constitución.



"Lo segundo que pedimos es que se cumpla el acuerdo de paz entre el Estado y las Farc y que se amplíe, se profundice y se discuta y, lo tercero, es que el informe se tome en serio. No pretendemos traer la verdad al país, queremos hacer una contribución para una conversación nacional", señaló.



(Lea: Este año han muerto 39 niños wayú por desnutrición y causas asociadas)



El padre de Roux dijo que el informe "no es la verdad acabada", porque la verdad siempre está en crecimiento, pero indicó que hay elementos incuestionables en este.

justicia@eltiempo.com

​@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia