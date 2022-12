Diversas reacciones ha generado este domingo la entrevista que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Aroldo Quiroz concedió a EL TIEMPO, en la que se refiere a varios temas de interés nacional como la propuesta del gobierno Petro de liberar a los integrantes de la primera línea para que asuman roles de gestores de paz.



De igual forma, se refiere a los alcances de la 'paz total', los acercamientos con el Eln y los inconvenientes que se han registrado con el presidente Gustavo Petro por su "impuntualidad" e inasistencia a ciertos eventos con las Cortes.



"Sorprende su ya sistemática inasistencia a escenarios importantes del poder judicial que pueden obedecer a coincidencias desafortunadas". FACEBOOK

El último capítulo se escribió la semana pasada cuando el Jefe de Estado no llegó a la posesión de Juan Carlos Cortés y de Marjorie Zúñiga como magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia respectivamente.



El hecho fue considerado como un "desplante" y las Cortes expusieron su molestía.



En esa línea este diario le consultó al magistrado Quiroz ¿cuál era su posición frente al tema y respondió que: "Existen unas relaciones armónicas entre la Rama Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial".



El presidente de la Corte Suprema aseguró que: "Centrarnos en la ausencia del presidente en la ceremonia de posesión de los magistrados de la Corte Suprema y la Constitucional no alteró el acto, que se cumplió con todas las maneras".



Pero a la vez añadió que: "Sorprende su ya sistemática inasistencia a escenarios importantes del poder judicial que pueden obedecer a coincidencias desafortunadas, pero eso no impide el continuo y dinámico actuar de la justicia".

'Esos episodios no deben analizarse desde un punto de vista personal'

El presidente Gustavo Petro desde Buenaventura. Foto: Presidencia de la República.

El magistrado considera que, "esos episodios no deben analizarse desde un punto de vista personal, sino institucional. El señor presidente representa a la Nación y tiene múltiples compromisos, pero en lo que respecta al poder judicial, se generaron algunas incomodidades de las diferentes cortes porque él había confirmado su asistencia a los eventos que teníamos programados para este año".



Quiroz afirmó que confía en "que los problemas de impuntualidad obedezcan a circunstancias ajenas del señor Presidente y sean superados por sus cercanos colaboradores para que evite consecuencias indeseables en el ámbito nacional e internacional".



Y en esa línea se refirió al decreto que emitió el presidente Gustavo Petro para poder ser remplazado en ciertas circunstancias en las Cortes, "entiendo que sacó un decreto en el cual ha delgado esas posesiones en el jefe de la Oficina Jurídica y lo que tenemos que hacer nosotros es mantener la institucionalidad y las posesiones las haremos con la presencia de la persona que él delegó y eso nos da tranquilidad", puntualizó el presidente de la Corte Suprema de Justcia.

