Magistrado Botero impugna fallo que negó tutela que pedía devolver terna de Fiscal

Cinco días después de que el Consejo de Estado negara una acción de tutela elevada por el magistrado Gerardo Botero Zuluaga que buscaba que se ordenara a la Corte Suprema devolver la terna para elegir fiscal general de la Nación, el togado impugnó la decisión del alto tribunal.



(Lea: Minería ilegal en Colombia subió y es el 73% de toda la explotación en aluvión: informe)



En su acción, el magistrado argumentó que la terna estaba solo conformada por mujeres, por lo que pedía que también se incluyera el nombre de un hombre. En la actualidad, las hojas de vida de las tres candidatas –Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo Garzón– están siendo estudiadas por la Corte Suprema.

El Consejo de Estado expresó en su decisión que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 581 de 2000, la terna para elegir fiscal general de la Nación debe incluir “por lo menos el nombre de una mujer” y dicha disposición contiene una acción afirmativa en favor de las mujeres, quienes históricamente habían estado en situación de desventaja en todos los ámbitos de la sociedad, lo que se reflejaba en su poca participación en la vida pública y política de la Nación.



(Le invitamos a leer: La trasnochada de los presidentes de las Cortes en carrera para elegir Registrador)



Sin embargo, el magistrado Botero, a través de un escrito conocido en la tarde de este martes 21 de noviembre, solicitó la impugnación del fallo.



“Con el debido respeto, solicito con esta impugnación, que al momento de tomar su decisión, se dignen tener en cuenta y analizar detenidamente, todos aquellos aspectos que fueron denunciados por mí en el escrito de tutela y, que desafortunadamente muchos de ellos no fueron tenidos en cuenta en la decisión de primera instancia”, se lee en la petición.

Facebook Twitter Linkedin

Palacio de Justicia, sede del Consejo de Estado. Foto: EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

Gerardo Botero, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Archivo particular

En el escrito, el magistrado de la Corte Suprema, además solicito, que “se acceda a las pretensiones iniciales, en virtud de la violación de mis derechos constitucionales fundamentales, a la igualdad, equidad de género y dignidad humana; además, a la protección de mis derechos al voto y a la libertad de expresión, materializados por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que se negó a devolver la terna para la elección del o la Fiscal General de la Nación, período 2024-2028, y por el señor presidente de la República Gustavo Petro Urrego, con una publicación realizada el 10 de octubre de 2023 en la red social X”.



(Además: Piden archivar caso contra uniformados que mataron a los chimpancés Pancho y Chita)



Indicó el togado, además que sus derechos a la libertad de expresión y dignidad "fueron vulnerados" por cuanto convocó a las voces feministas para cuestionar las discrepancias que ha tenido frente a la conformación de la terna, "trasladando una discusión jurídica a un plano que no corresponde (machismo y feminismo), y en la que se me hace ver ante la sociedad como un 'machista', 'misógino' o 'reyezuelo'".



Además, el magistrado señala que la potestad constitucional otorgada al presidente de la República de conformar la terna para la elección del o la Fiscal y a la Corte Suprema de seleccionar sobre dicha terna, "si bien es discrecional, no implica que pueda ser arbitraria, ilimitada o caprichosa".

En consecuencia, señaló el magistrado "pretendo que al revocar la providencia impugnada, se disponga ordenar a la Corte Suprema de Justicia devolver la terna remitida por el señor Presidente de la República para la elección del próximo (a) Fiscal General de la Nación 2024-2028, y disponer que este envíe una nueva en la que se cumpla con el principio de equidad e igual de género".



Paralelo a este recursos, las ternadas para aspirantes a Fiscal serán escuchadas el jueves 23 de noviembre, en audiencia pública por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, dentro del cromograma establecido por el alto tribunal.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia: