Luego de un intenso debate, la Sala Plena de la Corte Constitucional optó por no pronunciarse de fondo sobre una demanda presentada en contra de un apartado del Estatuto Tributario de 2019 que estableció la base gravable del impuesto al patrimonio.



(Lea: María del Pilar Hurtado: ¿en qué queda su caso tras quedar en libertad?)



Se trata del valor del patrimonio bruto de las personas naturales, sucesiones, sociedades o entidades extranjeras poseído al primero de enero de 2021 y 2021, que excluye las deudas y un monto determinado del valor de la casa en la que en efecto vive la persona, entre otros.



(Lea: Caso Uribe: las razones de la Corte para rechazar tutela de Iván Cepeda)

La norma, al establecer la base gravable del impuesto extraordinario al patrimonio, terminaba gravando la propiedad inmueble a favor de la Nación: demandante FACEBOOK

TWITTER

La demanda presentada por Sandra Sarmiento decía que aunque se permite descontar una parte del valor del apartamento o casa de habitación, ello no era suficiente, pues la Constitución exigiría excluir todos los bienes inmuebles de la base gravable, sin importar su valor, naturaleza o destinación.



(Lea: Tribunal rechaza acción popular contra el general Zapateiro)



Este caso fue objeto de amplio debate en la Corte porque, en principio, se presentó una ponencia que pedía acceder a las pretensiones de la demanda y tumbar el citado artículo. No obstante, la posición final de la Sala fue que la demanda no tenía los elementos suficientes para pronunciarse de fondo al respecto y, por tanto, la Corte dejó las cosas como están.



(Lea: Ordenan pagar reparación a menor cuya madre fue asesinada por dos soldados)

No se expuso ninguna razón para justificar la necesidad de que la Corte variara su criterio en torno a la relación de las disposiciones de rango legal que definen las bases gravables: Corte FACEBOOK

TWITTER

Según la Sala Plena, en la demanda “no se expuso ninguna razón para justificar la necesidad de que la Corte variara su criterio en torno a la relación de las disposiciones de rango legal que definen las bases gravables de impuestos sobre el patrimonio y la reserva tributaria establecida en el primer inciso del artículo 317 constitucional”.



(Lea: 'Carrusel': Tribunal ratifica condena contra prófuga exdirectora del IDU)



“En ausencia de estos dos elementos, la Corte no contaba con los mínimos elementos para emprender un juicio para revisar el cambio de precedente vinculante vigente, por lo que la demanda no consiguió suscitar una duda mínima acerca de la necesidad constitucional de un cambio jurisprudencial para revisar el artículo acusado”, dijo el alto tribunal.

El magistrado ponente aclaró su voto

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Linares Cantillo Foto: Corte Constitucional

Cualquier imposición sobre la propiedad inmueble afecta potencialmente la principal fuente de financiación de los municipios en el esquema constitucional vigente: Linares FACEBOOK

TWITTER

No obstante, el magistrado ponente Alejandro Linares Cantillo aclaró su voto al estimar que si bien la demanda no tenía elementos suficientes, sí planteaba un debate de fondo constitucional sobre la reserva tributaria en favor de los municipios que justificaba que la Corte se pronunciara sobre este caso.



Para Linares, la Constitución es clara en advertir que solo los municipios pueden gravar la propiedad inmueble pero, por vía judicial, se han creado interpretaciones y excepciones que, en su criterio, han minimizado la regla “al punto de poner en riesgo su eficacia”.



“Cualquier imposición sobre la propiedad inmueble afecta potencialmente la principal fuente de financiación de los municipios en el esquema constitucional vigente, pues no puede aplicarse una carga tributaria ilimitada cuando existe una capacidad contributiva limitada”, dijo.



(Lea: Sala de Instrucción prohíbe a Congresista investigado salir del país)



Por ejemplo, señaló Linares, “cuando el Legislador establece un tributo adicional al impuesto predial sobre la propiedad inmueble, la capacidad de los sujetos ya estaría copada por gravámenes como el patrimonio, que extraen parte de esa capacidad contributiva para favorecer fiscalmente a la Nación”.



El magistrado dijo que la única fuente de riqueza que tiene una reserva constitucional que impide el beneficio de sujetos distintos a los municipios es la propiedad inmueble, por lo que otros hechos económicos indicadores de capacidad contributiva -como las rentas, otros derechos distintos del derecho real la propiedad, o el ejercicio de la propiedad sobre otro tipo de bienes corporales o incorporales -, “no debería someterse a las reglas del precedente existente”.



Linares señalaba que un posible gravamen sobre la propiedad inmueble, implementado por vía de la imposición sobre el patrimonio, tiene dos repercusiones relevantes. Por un lado, dijo, “supone un riesgo para la autonomía fiscal territorial, al extraer recursos para la Nación de una fuente estrictamente reservada a los municipios y afectar potencialmente la obtención de recursos para financiar el desarrollo de las competencias que les asigna la Constitución”.



(Lea: Condenan a la Nación por el secuestro de Sigifredo López)



Y, de otro lado, “impacta negativamente los derechos y garantías del contribuyente”, concluyó.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea más noticias de Justicia