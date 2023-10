‘Ojalá no haya interferencia para implementar impuestos a bebidas azucaradas’: Cajar

Luego de que la Corte Constitucional dejó en firme un impuesto que se creó en la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro para gravar las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, la abogada Yessika Hoyos, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y vocera de la campaña ‘Dulce Veneno’ habló de lo que viene en la implementación de las medidas, que entrarán en vigor el 1.° de noviembre.



También sostuvo que espera que en la implementación de estos impuestos no haya interferencias negativas como las que sí hubo durante su discusión en el Congreso.

El impuesto a las bebidas azucaradas fue creado en la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Estos impuestos se crearon en una reforma tributaria y entran en vigor el 1.° de noviembre, ¿cómo fue ese trámite de creación?

La medida de impuestos saludables es decir, el impuesto a bebidas azucaradas y a los ultra procesados, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que le ha dicho a los países que implementen una serie de medidas para proteger el derecho a la salud y el derecho a la alimentación de todas las personas porque estamos ante una pandemia de enfermedades no transmisibles producidas por el alto consumo de las bebidas azucaradas y de los ultra procesales.



Desde hacía varios años se intentó que esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud pasara en reformas estatales, desafortunadamente aquí en Colombia vimos la interferencia de la industria muy fuertemente en los pasillos del Congreso, obstaculizando que se creara la medida.



Finalmente se logró pasar pero vale la pena recordar que en estos últimos días hemos visto en el Congreso cómo se han intentado radicar otras proposiciones que buscan o bien aplazar el cumplimiento de la medida o incluso quitar el impuesto a las bebidas azucaradas.



¿A qué tipo de bebidas aplica, solo a las gaseosas?

No es solamente lo que conocemos como gaseosas o bebidas carbonatadas, sino que son aquellas bebidas que están constituidas también a base de malta, bebidas tipo té o café que vienen endulzadas y con azúcares añadidas, bebidas a base de fruta en cualquier concentración, esas cajitas que nos venden como si fueran jugos naturales y no lo son. También aquellos refrescos, zumos o bebidas energizantes y deportivas saborizadas e incluso los sobrecitos que se preparan con agua que tienen altos contenidos de azúcares añadidas.

La Corte Constitucional (foto de sus magistrados) estudió demandas contra los impuestos a las bebidas azucaradas. Foto: EL TIEMPO

Estos impuestos fueron demandados en la Corte, que terminó por dejarlos en firme, ¿cómo fue ese proceso en el alto tribunal?

Cuando fue admitida la demanda hubo muchísimas intervenciones de la sociedad civil a la Corte Constitucional diciéndole que esta norma es constitucional, muchos académicos libres de conflicto de interés pudieron presentar intervención y finalmente lo que conocemos por el comunicado a la Corte Constitucional es que al resolver el tema dice una primera cosa, que efectivamente es constitucional porque busca corregir esas externalidades negativas, es decir, que efectivamente el consumo de estos productos en nocivo para la salud y causa enfermedades que están afectando la vida de las personas en su productividad y son un alto costo para los Estados.

Otra cosa muy importante que dice la Corte Constitucional es que acá no hay vulneración del derecho a la igualdad porque los demandantes decían que se estaba violando el derecho a la igualdad y a la libre competencia libre y esto no es cierto.



Primero, porque el impuesto a las bebidas azucaradas es objetivo, tiene unas tasas, y su fin es desestimular el consumo de estos productos; y lo segundo es que finalmente acá se está hablando de unos derechos tan fundamentales para la población como el derecho a la salud y a la alimentación porque el derecho a la alimentación no solamente es que tengamos acceso a alimentos, sino a qué tipo de alimentos. Esta es una medida proporcional, razonable y que busca proteger a la población en general.



Otra parte de la discusión es que estos impuestos recaen sobre el consumidor final, y algunos dicen que ciertas familias en niveles de exclusión y pobreza pueden comprar más fácil un sobre de ‘jugo’ o un salchichón que frutas naturales y otra proteína, ¿qué decir al respecto?



Afortunadamente estamos en un país como Colombia donde todo el tiempo se están produciendo frutas y comida real. También es falso eso de que las personas más pobres no pueden acceder, lo que pasa es que el marketing agresivo va dirigido a las personas que en últimas son más vulnerables y por tanto con mayor razón se tienen que proteger el derecho a la alimentación, no es simplemente acceder alimentos, sino acceder alimentos que nos van a beneficiar.



No estamos diciendo vayan a consumir determinada dieta, en las plazas de mercado muchas veces vamos a encontrar que tenemos acceso a las frutas de temporada, a las verduras que están en cosecha, podemos obtener granos… y podemos además consumir agua, el agua es súper importante y cada vez si consumimos mejor agua, pues nos va a garantizar la salud. A veces desafortunadamente en lugares más cercanos al campo vemos cómo se pierden determinadas cosechas, entonces esto también es un mensaje para el Gobierno y los ciudadanos ¿porque no nos pensamos una forma de apoyar más a nuestros campesinos y a nuestras campesinas que están dando todo para producir la alimentación?



En las plazas de mercado pueden conseguirse variedad de alimentos. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Y está el tema de la contaminación...



Un paquetico que afecta nuestra salud también está afectando el planeta porque es que el plástico de un solo uso, incluso hoy ya sabemos los daños que está causando al planeta, pero además la producción de ese paquetico o de esa bebida azucarada está contaminando fuentes de agua potable para la gente. También hay que pensarnos que si hacemos un tránsito a una alimentación saludable, no sólo nos va a beneficiar nuestra salud sino que beneficiamos a los campesinos comprando esa comida, ayudamos al planeta.



¿Qué sigue ahora con los impuestos, que tras la decisión de la Corte, entran a regir este 1.° de noviembre?

Lo que viene ahora es garantizar que se implementen correctamente y esto es un mensaje también hacia la sociedad diciendo que lo primero es que no estamos en contra de la industria, no queremos que se quiebre y no va a pasar, no se van a quebrar, tienen la capacidad de reformularse, ojalá produzcan productos que sean más saludables y no que nos estén enfermando.



Estaremos muy atentos para que haya una correcta implementación y ojalá no haya más prácticas de interferencia para evitar que se implemente el impuesto, ojalá no haya más jugadas en el Congreso y proposiciones de diferentes congresistas intentando suspender y eliminar este impuesto que ya la Corte Constitucional ha dicho que es constitucional y que protege nuestro derecho a la salud y a la alimentación.



