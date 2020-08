Las graves repercusiones del fallo de Corte IDH en caso de Petro

El triunfo del senador Gustavo Petro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos --que condenó a la Nación por violar sus derechos políticos con la destitución que en el 212 impuso la Procuraduría de Alejandro Ordóñez contra el entonces alcalde de Bogotá-- implica graves consecuencias sobre las facultades de los órganos de control en el país.



No por el caso puntual de Petro -cuya sanción terminó tumbando el Consejo de Estado, que encontró que la Procuraduría no actuó en derecho en ese caso- sino porque la Corte Interamericana le ordena a Colombia modificar su Constitución y sus leyes para que ningún funcionario o servidor público elegido por voto popular pueda ser suspendido o destituido de su cargo por una autoridad administrativa.

En la tarde de este martes el presidente Iván Duque y su equipo jurídico y diplomático analizaban los pasos a seguir, pues acoger la orden de la Corte, en su concepto, dejaría con las manos amarradas a los órganos de control frente a casos de corrupción administrativa y política.



La Corte consideró que Colombia violó el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que ningún elegido por voto popular puede ser removido de su cargo sino por decisión de un órgano judicial.



El país es signatario de esa convención, y lo que había ocurrido hasta ahora era que el Sistema Interamericano entendía que cada país, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa, podía controlar a sus elegidos tanto en los campos penal como disciplinario y fiscal.



Ahora, acogiendo la demanda de Petro, la Corte ordenó a Colombia "adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en la sentencia, de forma tal que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas".



Eso, en plata blanca, saca a todos los elegidos por voto popular, incluyendo a congresistas y concejales, del control de la Contraloría y la Procuraduría. Así, por ejemplo, frente a casos de corrupción no podrían sancionar a los responsables ni apartarlos definitivamente de su cargo, pues para ello debería mediar una condena penal.



Si se aplicara la tesis de la Corte Interamericana, en escándalos como el del 'carrusel de contratación en Bogotá' las sanciones de los órganos de control no aplicarían. Las sanciones de la Procuraduría no siempre implican condenas penales, como en los casos de grave omisión o incumplimiento de funciones. Pero estas sí son causales de destitución e inhabilidad. Y en el caso de la Contraloría, las condenas fiscales por daño al erario público -conducta que no necesariamente implican un delito-- deben ser pagadas para que una persona entre a un cargo público. Con la posición de la Corte IDH, esta norma sería inaplicable.



Sobre el escritorio del presidente Duque, según altas fuentes consultadas por este diario, están todas las opciones. Pero el consenso en el equipo de Gobierno es que modificar las normas en el sentido en que lo ordena la Corte implicaría un golpe mortal contra las facultades de los órganos de control, que han sido revalidadas por varias sentencias de la Corte Constitucional.



