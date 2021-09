Corte estudiará tutela de la comunidad raizal afectada por el huracán Iota

La Corte Constitucional seleccionó para su estudio una tutela presentada por 90 familias del pueblo raizal que buscan la protección de sus derechos tras la afectación que sufrieron por el paso del huracán Iota en Providencia en noviembre de 2020.



Como se sabe, el paso del huracán dejó daños mayores en la infraestructura de la Isla, incluyendo hospitales, comercios, colegios y el aeropuerto. Ante la falta de una respuesta urgente que responda sus reclamos, la lideresa raizal Josefina Huffington Archbold presentó una acción de tutela en diciembre de 2020.



En la acción judicial, la lideresa expuso preocupantes dilaciones en la atención del desastre, así como la falta de respuesta a derechos de petición enviados por la comunidad raizal. La tutela fue negada en dos instancias.



Ahora, la Corte Constitucional la seleccionó para su estudio.



La comunidad es apoyada por Dejusticia, la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, el Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales, la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín, el Reading Centre for Climate and Justice y Transparencia por Colombia, entre otras organizaciones.

Dichas organizaciones dijeron a la Corte que se están violando los derechos territoriales de la comunidad "porque se estaba provocando un desplazamiento forzado sin salvaguardas para garantizar la permanencia de las comunidades en la Isla".



Además, dijeron que se "estaban vulnerando los derechos de acceso a la información pública, puesto que los datos entregados por el Gobierno Nacional sobre el plan de reconstrucción no eran claros ni accesibles, ni el Plan Activo de Contingencia de la UNGRD fue consultado por la comunidad, aun cuando su futuro ancestral dependiera de ello".



Para Dejusticia, "la revisión de esta tutela representa un hito. Indiscutiblemente, a medida que la crisis climática empeora, eventos como el huracán Iota o las fuertes lluvias causadas por el fenómeno de La Niña tienden a ser cada vez más frecuentes e intensos, lo que pone en riesgo no solo a las poblaciones ancestrales de los archipiélagos sino, también, a las a otras comunidades al interior del país".



"Las organizaciones que acá firmamos proponemos que deben activarse salvaguardas de transparencia activa, gobernanza mínima y derechos a la tierra", dijo la organización.

