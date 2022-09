El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda que pide la nulidad de la elección de Humberto de la Calle como senador de la República para el periodo 2022 a 2026 por supuestamente haber incurrido en donde militancia.



La demanda presentada por el abogado Juan Carlos Calderón España dice que De La Calle fue el único candidato elegido por el partido Verde Oxígeno, por el cual se presentó, y que el 17 de julio de 2022, fue expulsado de esa colectividad por su vocera, la excandidata Íngrid Betancourt, junto a Daniel Carvalho.



Para el abogado Calderón, con la expulsión del movimiento político, De la Calle incurre en doble militancia supuestamente porque una ley de 2011 dice que quienes son inscritos por un partido “deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo”.



La demanda fue admitida por el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil quien no concedió la petición de suspender a De la Calle del cargo como una medida cautelar, tal y como había pedido el demandante.



Según Calderón, la medida era necesaria porque el senador está ostentado la investidura sin pertenecer al partido que le dio el aval para lanzarse al Congreso. La Procuraduría dijo que esto no es así porque no hay pruebas de que De La Calle haya violado normal alguna y la Sala estuvo de acuerdo con esta postura.

En el expediente no obran las pruebas que acrediten, por el momento, los hechos expuestos en la demanda que permitan probar los elementos de la doble militancia alegada

“Teniendo en cuenta la demanda y las pruebas aportadas con esta y las intervenciones, la Sala anticipa que, en esta instancia procesal, no se cumplen los presupuestos para decretar la medida de suspensión provisional elevada”, dijo el Consejo de Estado.



“Confrontado el acto demandado, esto es, la Resolución E3332 del 19 de julio de 2022 del Consejo Nacional Electoral que declaró la elección de Humberto de la Calle Lombana, como senador de la República, para el periodo 2022 a 2026, por la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, con la Ley 1475 de 2011 y las pruebas aportadas, no se tienen los elementos de juicio necesarios para decretar la medida de suspensión provisional”, agregó el alto tribunal.



“Lo anterior, por cuanto en el expediente no obran las pruebas que acrediten los hechos expuestos en la demanda que permitan probar los elementos de la doble militancia alegada. Así, no se observa ningún medio de convicción que pruebe el acuerdo de coalición entre Alianza Verde y Centro Esperanza; el aval otorgado al demandado; la inscripción de su candidatura; el acto mediante el cual se habría producido, por el órgano competente, la expulsión del demandado del partido verde oxígeno”, precisó.



De esta forma, De la Calle seguirá en el cargo mientras avanza la demanda y hay un pronunciamiento de fondo al respecto.

