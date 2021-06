Con tutela, exigen que quiten estatua de Simón Bolívar de iglesia

Eduardo José Díaz Fuentes, ciudadano de Cúcuta, Norte de Santander, interpuso una tutela ante el Juzgado Administrativo Municipal Circuito de Cúcuta para pedir a la alcaldía municipal de Villa del Rosario que traslade la estatua de Simón Bolívar, que está dentro del Templo Histórico, y que lo ubique a una distancia mínima de 15 metros de la cúpula de la iglesia.



(Lea también: La lucha de Yolanda para que la dejaran morir dignamente)

Según manifestó el ciudadano en su recurso, se le está vulnerando el derecho fundamental a la libertad de culto. "Este es un templo católico, no debe haber injerencia de monumentos políticos. Bajo la cúpula debería estar la virgen, el señor Jesucristo, pero no Simón Bolívar", afirmó Díaz.



Este hombre, de fe católica, explica que la acción de tutela no tiene como fin menospreciar la labor de Bolívar en la independencia. "Respetamos la figura y transcendencia del libertador, pero consideramos una vulneración y violación a la libertad de cultos", añadió.

Facebook Twitter Linkedin

En los años 60 el busto de Simón Bolívar se encontraba a varios metros del Templo Histórico Foto: Archivo

Su solicitud también trae a colación la próxima celebración del bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario que se realizará los últimos días de agosto. Frente a esto, Díaz argumentó que esta conmemoración "profanará y pondrá en escarnio público a la fe católica".



(Le sugerimos leer: Rechazan tutela que pedía que en San Andrés se pudiera votar en creole)



Como argumento para que se traslade la estatua, el ciudadano puso como ejemplo la tutela que elevó Piedad Maya Cardona, el año pasado, para que la gobernación del Valle del Cauca retirara imágenes religiosas de su recinto por vulnerar el Estado laico.



En este caso la jueza Janneth Del Rosario Burgos falló a su favor. La administración departamental tuvo que retirar crucifijos, cuadros religiosos, fotografías de Juan Pablo II y otros elementos de la fe católica.



(Lea en contexto: Tutela prohibió misas dentro del edificio de la Gobernación del Valle)



"Es lo mismo que pido yo. Si la gobernación del Valle tuvo que retirar estas imágenes ¿por qué no van a mover una estatua de un prócer del centro de un templo? ", aseveró el ciudadano.



Díaz sugirió que se ubique la escultura del libertador donde se encontraba su busto en los años 60. Es decir, fuera de la iglesia.

¿Cómo terminó la escultura de Simón Bolívar dentro de la iglesia?

A este recinto también se le conoce como Templo del Congreso por su valor histórico. En 1821 esta iglesia albergó a quienes redactarían la Constitución Política de la Gran Colombia, nación que reunía a Venezuela, Ecuador y Panamá. Por esta razón se celebra este año, en Villa del Rosario, el bicentenario de la creación de esta carta magna.

Facebook Twitter Linkedin

Un ciudadano de Cúcuta solicita que se traslade esta estatua porque vulnera el derecho fundamental a la libertad de culto. Foto: Archivo

Este templo fue destruido por un terremoto en 1875. El párroco de esta iglesia, según Díaz, impulsó su reconstrucción en 1886. Posteriormente, en 1971 fue ubicada la estatua de mármol de Simón Bolívar bajo su cúpula.



(Siga leyendo: Corte falla a favor de niña migrante venezolana sin registro civil)



Ahora, después de 46 años, este hombre solicita su traslado.



"En el tiempo en que instalaron esta escultura no existía la acción de tutela, pero gracias a la Constitución de 1991 podré, finalmente, pedirle a las autoridades que protejan la fe católica y que no la expongan con esta celebración del bicentenario", argumentó.



El ciudadano también solicitó que el traslado de la estatua se dé en 21 días hábiles o un mes. Es decir, antes de la conmemoración de la fecha histórica.



Esta tutela será fallada en los próximos dos días por el Juzgado Administrativo Municipal Circuito de Cúcuta.

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia