El exconcejal de Bogotá perdió a instancias de la Corte Constitucional una pelea judicial que sostenía con Álvaro Moisés Ninco Daza quien, a través de su cuenta de Twitter, hizo referencia a una serie de denuncias públicas que se hicieron en su contra por supuestos actos de acoso sexual, asunto que fue archivado por la Fiscalía.



Morris pedía con tutela que Ninco Daza borrara seis mensajes publicados en la red social de Twitter en 2019 en los que hacía referencias a denuncias públicas que hizo María de la Torre y Patricia Casas, exesposa de Morris, de supuestos actos de acoso y abuso sexual.



Morris decía que esos mensajes le ocasionaron una afectación tanto a él como a su núcleo familiar debido que a Ninco Daza lo llamó “depredador sexual”, entre otros. En respuesta, Ninco Daza dijo que solo manifestó opiniones sobre denuncias publicadas en medios radiales.



La tutela fue inicialmente concedida por un juzgado que ordenó eliminar los trinos. En segunda instancia, el 11 de febrero de 2021, el Juzgado Cuarenta y Cuatro Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá revocó la decisión impugnada y rechazó la tutela por improcedente.



El caso escaló hasta la Corte Constitucional que confirmó ese segundo fallo, señalando que en esa decisión, el juzgado aplicó el test de procedencia de la acción de tutela establecido por ese alto tribunal “cuando se trata de la libertad de expresión en las redes sociales y declaró la improcedencia del trámite constitucional al no satisfacer el requisito de subsidiariedad”.



Es decir, que la tutela no cumplía con los requisitos para ser estudiada.

Morris cuenta con mecanismos de defensa directos ante Twitter con los cuales podía y puede reportar y denunciar tanto los tuits como las cuentas que desconocen las reglas de la comunidad de esa red

TWITTER

“En efecto, frente al primer requisito (quién comunica) se evidenció que el demandado es una persona que se reconoce como activista político con mediana relevancia pública. Además, en relación con el segundo requisito (respecto de quién se comunica) el señor Morris Rincón soporta una mayor carga sobre sus derechos al buen nombre y a la honra como consecuencia de su cargo como concejal de Bogotá entre 2016 y 2019”, dice el fallo.



“Por último, en relación con el tercer criterio (cómo se comunica) si bien el lenguaje empleado por el accionado es comunicable, el medio de divulgación no representa un impacto inmediato sobre la audiencia. Lo anterior en tanto no se cumplen los parámetros de buscabilidad y la publicación no puede ser catalogada como un acto de hostigamiento”, dijo la Corte.



El alto tribunal dijo que Morris no demostró que ejerció todas las acciones necesarias y disponibles para que desapareciera la actuación irregular que presuntamente trasgredió sus derechos.



A su vez, dijo la Corte, “tampoco hay elementos que permitan inferir que el accionante se encuentra en alguna situación de indefensión que habilite invertir la carga de la prueba. Por el contrario, el actor cuenta con mecanismos de defensa directos ante Twitter con los cuales podía y puede reportar y denunciar tanto los tuits como las cuentas que desconocen las reglas de la comunidad de esa red social o que, en su criterio, afectan algunos de sus derechos”.



