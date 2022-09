Aunque ya el Tribunal Administrativo de Antioquia ya había negado la posibilidad de estudiar una demanda que interpuso Empresas Públicas de Medellín contra una millonaria sanción ambiental impuesta por el proyecto de Hidroituango, ahora deberá volver a estudiar de nuevo si admite el recurso o no, por orden del Consejo de Estado.



(Le puede interesar: Reforma a la justicia: magistrado se declara impedido en debate en la Corte)



¿De qué se trata este lío?



(Lea: María del Mar Pizarro: Consejo de Estado mantiene investidura de la congresista)

EPM puso una demanda contra la Nación, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para tumbar la sanción ambiental por más de 5.500 millones de pesos que se le impuso a la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A el 30 de diciembre de 2019.



En mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia no admitió la demanda al estimar que la misma no cumplía con los requisitos necesarios, aunque dio 10 días para su corrección. EPM presentó la corrección el 4 de junio de 2021 y el 7 de julio siguiente, el Tribunal decidió definitivamente no admitir el recurso.



(Lea: 'Fracking': Corte podría pronunciarse sobre consulta a pescadores en Santander)



“No comprende esta Sala la razón por la cual EPM se empeña en reclamar la nulidad y el restablecimiento del derecho en unos actos administrativos directamente y como Empresa de carácter público y autónomo del orden municipal no generan claramente frente a esta una vulneración de derechos subjetivos amparados en normas jurídicas”, dijo el Tribunal en esa ocasión.



Contra esa decisión, EPM puso un recurso de apelación que llegó al Consejo de Estado en el que decía que sí tenía competencia para presentar la demanda porque pagó la multa que se le impuso a la hidroeléctrica, pues no solo era accionista del proyecto, sino que era su obligación contractual administrar la licencia ambiental y responder pecuniariamente ante eventuales sanciones, como ocurrió en este caso.



(Lea: Ley de cuotas: según fallo en Gabinete actual tiene que haber 6 mujeres)



Ahora, el Consejo de Estado decidió que la demanda sí fue corregida y que el Tribunal debe, de nuevo, analizar los criterios del caso para decidir si la admite y se pronuncia de fondo o no sobre las reclamaciones que hace EPM.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia