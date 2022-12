El 23 de julio de 2018 el Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda con la cual los representantes de los barequeros afectados por el megaproyecto Hidroituango buscan anular la resolución y el manual de valores mediante los cuales se fijó el monto para su indemnización, al estimar que fue demasiado bajo y que fueron “estafados”.



El pasado 23 de noviembre, más de cuatro años después, el despacho del magistrado Alberto Montaña Plata de la Sección Tercera del alto tribunal, quien tiene a cargo el caso, fijó la primera audiencia del caso. Antes de eso, en el proceso solo se había generado una decisión: la de negar una petición de suspender provisionalmente la resolución en comento.

La demanda la promovió la Corporación Jesús María Valle Jaramillo en contra de la resolución 182114 del 5 de noviembre de 201 que se usó por indemnizar a los barequeros que trabajaban en el río Cauca, lavando arena en una barequea para extraer oro, una actividad que es tradicional en la zona.



Según la organización, esa resolución no era aplicable para los mineros barequeros sino solo a los propietarios de predios con actividad económica afectados con el proyecto y habría sido producto de un “amaño” debido a los montos fijados que, en su criterio, no son solo bajos, sino una “estafa”.



Un ejemplo citado en el proceso habla de una señora que durante más de 28 años realizó la minería artesanal en el río Cauca y fue indemnizada con 16 millones de pesos. Según los demandantes, esos montos se alejan demasiado de la indemnización que por lucro cesante y por la justicia civil habría recibido la señora, que, en sus cálculos, sería superior a los 532 millones de pesos.



Mauricio Herrera Valle quien adelanta el proceso le dijo a EL TIEMPO que la pretensión es anular la demanda y que se pacte una nueva forma de indemnización en la que los pagos ya realizados a cerca de 3.000 barequeros sean parte de la eventual nueva cifra. El abogado explicó que la situación de estas personas se agravó con la contingencia en Hidroituango de abril de 2018.



“Cuando miras la resolución, esta se fijó por tres personas: un delegado del Ministerio de Minas, uno de la contratista y supuestamente un minero que no lo conocía nadie en la zona y que además es abogado, no es minero. No se eligió a una persona idónea para fijar esa tabla de indemnización porque además de eso, a ellos había que fijarles una indemnización conforme a las reglas del Código Civil: daño emergente y lucro cesante en relación con los años laborados en el río”, dijo.



El abogado Herrera además aseguró que tiene testimonios que indicarían que los barequeros habrían sido obligados a aceptar los montos, so pena de no recibirlos completos.



Unos 50 barequeros fueron desalojados de la zona Playa Tesalia (Ituango) y de Briceño Foto: Cortesía Ríos Vivos

“Eso está documentado y hay testimonios por doquier en donde los funcionarios de EPM de una forma engañosa estafando a las personas los obligaron a firmar contratos bajo la amenaza de que, si no firmaban, o no les pagaban o les pagaban menos del 50 por ciento”, señaló.



Igualmente, el abogado aseguró que no ha sido posible tener contacto con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para que los barequeros sean incluidos en los reparos que este ha planteado a EPM.



Ahora, la primera audiencia del proceso se desarrollará de forma virtual el lunes 12 de diciembre.



El abogado de los barequeros explicó que tuvo que presentar una petición de vigilancia administrativa al proceso tanto a la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes como a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al considerar que la demora en el caso “no es normal”.



