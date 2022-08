La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló este miércoles la extradición de Álvaro Córdoba Ruiz, el hermano de la senadora Piedad Córdoba.



Córdoba fue capturado en Medellín vinculado a un proceso por narcotráfico por el que fue pedido en extradición para responder ante una corte de Estados Unidos.



Ahora queda en manos del gobierno del presidente Gustavo Petro la decisión final sobre la extradición del hermano de la congresista. Esto porque legalmente en el trámite de extradición el presidente y su ministro de Justicia deben firmar la resolución previa a su entrega a las autoridades de Estados Unidos.





Le interesa: ¿Qué sigue para Álvaro Córdoba Ruiz en el proceso de extradición?

Cuando era candidato, en entrevista con EL TIEMPO, Petro dijo que si tenía que firmar la extradición de Córdoba, y se cumplían los requisitos, él autorizaría su envío.



Tras evaluar su caso, la Sala Penal, con ponencia de la magistrada Myriam Ávila, determinó avalar una extradición mixta. Es decir, aceptó que responda en Estados Unidos por cargos relacionados a narcotráfico, pero no aprobó el porte ilegal de armas por el que también se le indagaba.



(Exclusivo: Los documentos que aportó EE. UU. para llevarse al hermano de Piedad Córdoba)



Esa decisión se definió en la reunión del alto tribunal realizada este miércoles, y en ella se concluyó que hay mérito suficiente para que el capturado sea extraditado por el presunto caso de narcotráfico en el que habría pactado el envío de droga junto a otras dos personas.



Según la acusación, desde al menos el mes de julio de 2021, o alrededor de esa fecha, hasta inclusive el mes de febrero de 2022, el capturado, junto a Alberto Alonso Jaramillo Ramírez y Libia Amanda Palacio Mena, se concertó para llevar droga a los Estados Unidos.



La Corte por ahora solo avaló la extradición de Córdoba.

Facebook Twitter Linkedin

Piedad Córdoba y su hermano. Foto: Archivo particular

En el expediente que estudió la Corte hay grabaciones de reuniones por videoconferencia, como la registrada el 21 de julio 2021, en la que los investigados hablan de la intención de un cartel mexicano de ubicar ‘un padrino’ que los ayudara a conseguir droga en Colombia. Córdoba dijo que hablaría con Palacio Mena sobre ello.



“El 17 de diciembre del 2021, los tres ciudadanos colombianos y (el agente) se reunieron nuevamente. Durante esta reunión grabada legalmente, uno de los ciudadanos colombianos le dijo (al agente) que había hablado directamente con miembros de las entonces Farc, su fuente de cocaína”, se lee en un documento de la Corte Suprema de Justicia.



El alto tribunal se pronunció sobre el delito de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, pues según la acusación como parte de sus maniobras para acordar y enviar droga a Estados Unidos, los capturados usaron y portaron armas: “Para promover dicho delito, a sabiendas poseyeron armas de fuego, y ayudaron e instigaron el uso, la portación y la posesión” de estos elementos.



La razón de la Sala Penal para no concederle a Estados Unidos procesarlo por este cargo referente al porte de ametralladoras es que tales comportamientos, de evidenciarse su materialización, “acaecieron exclusivamente en el territorio colombiano y no en el exterior”.



(Lea: Con tutela, Luis Alfredo Ramos busca tumbar su condena por parapolítica)

Acudirán a la tutela



Facebook Twitter Linkedin

El hermano de Piedad Córdoba es requerido por cargos relacionados a narcotráfico. Foto: Corte Suprema de Justicia

La defensa de Córdoba señaló que acudirá a recursos legales para evitar la extradición a Estados Unidos. En concreto, los abogados Antonio Güette y Ludy Valentina Santiago señalaron que aunque no fueron notificados oficialmente de la decisión, presentarán una tutela.



En diálogo con EL TIEMPO, Güette dijo que con esa tutela no intentarán dilatar el curso de este proceso sino que se detendrán en que se garanticen los derechos fundamentales del procesado.



Para la defensa de Córdoba, es un triunfo que no se haya autorizado la extradición por porte de armas al considerar que hacía parte de una supuesta táctica para enlodarlo.



Por otro lado, frente a la respuesta en campaña de Petro de que si todo se ajustaba a la ley, firmaría la extradición de Córdoba, el abogado Güette manifestó que eso es plena competencia del jefe de Estado, y que se acogerán a lo que él decida.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com